Hamas, İsrail'le müzakerelerde ilerleme sağlanamadığını duyurdu

Hamas, İsrail'le ateşkes ve esir takası konusunda yürütülen dolaylı müzakerelerde ilerleme sağlanamadığını duyurdu.
Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, Hamas'ın müzakerelerde gösterdiği esnekliğe rağmen Nazist işgalcinin Filistin halkının ulusal taleplerini kabul etmeyi reddettiğini belirtti.
Kahire'deki müzakere turundan bu yana İsrail hükümetinin bahaneler öne sürdüğünü ve müzakerelerin bir kısır döngüye girdiğini kaydeden Hamdan, "İsrail, halkın ve direniş güçlerinin 'saldırıların tamamen durması, askerlerin Gazze'den çekilmesi, yerinden edilenlerin geri dönmesi ya da gerçek bir esir takası' taleplerini reddediyor. Şu ana kadar müzakerelerde ilerleme sağlanamadı bilakis tüm çabalarımıza rağmen yerinde saymaya devam ediyor." dedi.
Katarlı ve Mısırlı arabuluculara, 14 Mart'ta ateşkes ve esir takasıyla ilgili sundukları tekliflerinde bir değişiklik olmadığını kaydeden Hamdan, Hamas'ın pozisyonunun, "saldırıların durması, başta kuzeydekiler olmak üzere yerinden edilenlerin evlerine dönmesi, yardımların Gazze'nin her yerine ulaşması, yeniden imar çalışmalarının ve gerçek bir esir takası sürecinin başlaması" olduğunu yineledi.
Hamdan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu, "ateşkes ve esir takası anlaşmasına engel olmak ve İsrailli esirlerin serbest kalması konusuna ilgisizlikle" suçladı.
Şifa Hastanesinde yaşananlara da değinen Hamdan, "İsrail'in, Şifa Hastanesine, sağlık personeline, silahsız sivillere, hastalara ve yerinden edilmişlere karşı işlediği menfur suçun, zulmün tanığı olmaya devam edeceğini" söyledi.
Dünya Merkez Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) adlı uluslararası yardım kuruluşunun 7 çalışanının İsrail tarafından öldürülmesine de değinen Hamdan, bu suçun, İsrail'in, insani değerlerden yoksun haydut yapısını ortaya koyduğunu dile getirdi.
İsrail'in uyguladığı terörün dizginlenmesi ve sonra da kovuşturulması için acil tedbirler alınmasını isteyen Hamdan, işkencelerin en kötüsüne maruz kalan binlerce kaçırılan ve alıkonan kişinin hayatından da İsrail'i ve ABD'yi sorumlu tuttu.
Hamas ile İsrail arasında ateşkes ve esir takası için dolaylı müzakere
Mossad Başkanı David Barnea liderliğindeki İsrail heyeti, esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin müzakerelerin yeni turu için 19 Mart'ta Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.
İsrail basını, Mossad Başkanı liderliğindeki heyetin Doha'ya ulaşmasıyla birlikte Hamas ile Tel Aviv arasında esir takası müzakerelerinin resmen başladığını duyurmuştu.
İsrail heyetinde, İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar ve İsrail ordusunda kaçırılan ve kayıp kişiler dosyasının sorumlusu Nitzan Alon'un de yer aldığı belirtilmişti.
Haaretz gazetesi, İsrail'in ateşkes ve esir takasına ilişkin müzakereleri arabulucular olmaksızın doğrudan Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ile yapacağını öne sürmüştü.
İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde, müzakerelerin yaklaşık iki hafta sürebileceği kaydedilmişti.
İsrail basınında Tel Aviv heyetine başkanlık eden Mossad Başkanı David Barnea'nın aynı gün ülkesine döndüğü haberleri yer almıştı.
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