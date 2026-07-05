Hamas: İsrail Saldırılarını Meşrulaştırıyor - Son Dakika
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Hamas: İsrail Saldırılarını Meşrulaştırıyor

05.07.2026 16:43
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Hamas, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını meşrulaştırmak için propaganda yaptığını açıkladı.

Hamas, İsrail'in hareketin (Hamas'ın) askeri kapasitesini hızla inşa ettiği iddiasını öne sürerek Gazze Şeridi'nde ateşkese rağmen devam eden saldırılarını meşrulaştırmayı amaçladığını bildirdi.

Hamas sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in, Hamas'ın personel ve silahlanma açısından askeri gücünü artırdığına ilişkin giderek artan söylemlerinin Hamas'a karşı açık bir propaganda olduğunu belirtti.

Kasım, bu provokasyonların, "İsrail'in Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılarını, katliamları, ateşkes anlaşmasının ihlal etmesini meşrulaştırmayı amaçladığını" kaydetti.

İsrail medyası 3 Temmuz'da yayınlanan haberlerde, İsrail ordusunun bazı değerlendirmelerine yer vermişti. Bu değerlendirmelerde, Hamas'ın yaklaşık 27 bin silahlı mensubunun yanı sıra binlerce roket, patlayıcı cihaz ve insansız hava aracına sahip olduğu, tünel sistemlerini yeniden aktif hale getirdiği iddia edilmişti.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen neredeyse her gün Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenliyor.

Resmi verilere göre, ateşkesten bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlenen saldırılardda 1066 Filistinli hayatını kaybetti, 3 bin 445 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybı 73 bin 90'a, yaralı sayısının 173 bin 553'e yükseldi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas: İsrail Saldırılarını Meşrulaştırıyor - Son Dakika

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