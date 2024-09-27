Hamas, İsrail Tankını Vurdu

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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bir tankı imha ettiğini ve içindeki askerlerden ölen ve yaralananların olduğunu duyurdu.

Kassam Tugaylarının Telegram'dan yaptığı açıklamada, Han Yunus'un doğusundaki Sufa bölgesinde "Merkava 4" tipi bir İsrail tankını "Yasin-105" füzesiyle imha edildiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail helikopterlerinin saldırı sonucu tankın içinde ölen ve yaralanan askerleri tahliye etmek için olay yerine indiği kaydedildi.

İsrail'den, Kasam Tugaylarının açıklamasına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.