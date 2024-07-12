Hamas, İsrail tanklarını hedef aldı - Son Dakika
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Hamas, İsrail tanklarını hedef aldı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'de İsrail ordusuna ait 2 tankı ve askerlerin toplanma alanlarını hedef aldıklarını duyurdu. Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada, Gazze'de İsrail askerlerine havan toplarıyla saldırı düzenlendiği ve saldırılar sonucunda ölü ve yaralılar olduğu belirtildi. İsrail ordusu ise Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 680 askerinin öldüğünü açıkladı. Saldırılarda binlerce Filistinli öldü, yaralandı ve sivil altyapı da tahrip edildi.

12.07.2024 23:57
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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'de İsrail ordusuna ait 2 tankı ve askerlerin toplanma alanlarını hedef aldıklarını duyurdu.

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, Gazze kentinin batısındaki Tel el-Hava Mahallesi'nde 2 Merkava-4 tankın, İsrail'in saldırılarda kullandığı patlamamış füze ve mayınlarla havaya uçurulduğu belirtildi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Netzarim Koridoru (kuzey ve güneyi birbirinden ayıran) ile Refah Sınır Kapısı ve çevresinde konuşlanmış İsrail askerlerine havan toplarıyla saldırı düzenlendiği aktarılan açıklamada, saldırılar sonucunda İsrail askerlerinden ölen ve yaralananlar olduğu kaydedildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 324'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 680 askerinin öldüğünü duyurdu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 345 Filistinli öldü, 88 bin 295 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas, İsrail tanklarını hedef aldı - Son Dakika

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