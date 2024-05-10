Hamas, İsrailli esirin intihar girişimini son anda engelledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hamas, İsrailli esirin intihar girişimini son anda engelledi

Geniş Video İzle

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrailli bir esirin tutulduğu yerde intihar etmeye kalkıştığını ve son anda kurtarıldığını duyurdu. Kassam Tugayları, esirlerin fiziksel ve zihinsel sağlıklarının bozulmasından İsrail'i sorumlu tutuyor. Mısır ile Katar arabuluculuğunda hazırlanan yeni ateşkes ve karşılıklı esir takası mutabakatı Kahire'de görüşülüyor. Hamas, esir takası anlaşmasında kalıcı ateşkes talep ediyor.

10.05.2024 20:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrailli bir esirin tutulduğu yerde intihar etmeye kalkıştığını ve son anda kurtarıldığını duyurdu.

Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Birkaç gün önce tutulduğu yerde intihara kalkışan bir düşman esirini son anda kurtardık." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Bazı düşman esirlerinin fiziksel ve zihinsel sağlıklarının bozulmasından düşmanı ve (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'yu bizzat sorumlu tutuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kahire'deki esir takası görüşmeleri

Mısır ile Katar arabuluculuğunda hazırlanan yeni ateşkes ve karşılıklı esir takası mutabakatı, Kahire'de görüşülüyor. İsrail, Hamas'ın ateşkes teklifine yanıt vermeden Kahire'ye heyet göndermeyeceğini ve savaşı bitirmeyi kabul etmediğini açıklıyor.

Başta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olmak üzere İsrail'deki üst düzey isimler, Gazze Şeridi'nin güneyinde en az bir kez zorla yerinden edilmiş, 1,5 milyon kadar Filistinlinin sığındığı Refah'a kara saldırısı düzenleyeceklerini uluslararası toplumdan gelen uyarılara rağmen yineliyor.

Hamas ise imzalanacak esir takası anlaşmasında Gazze'deki savaşın sona ereceği kalıcı ateşkes konusunda güvence talep ediyor.

İsrail makamlarına göre Gazze Şeridi'nde bazıları hayatta, bazıları ölü 130'dan fazla İsrailli esir bulunuyor.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen İsrailli esirlerin sayısının 70'i geçtiğini duyurmuştu. İsrailli esirlerin yakınları ve onların destekçileri, Refah'a düzenlenecek saldırının "esirlerin hayatını hiçe saymak anlamına geldiği" uyarısı yapıyor.

Hamas, İsrailli esirin intihar girişimini son anda engelledi
Kaynak: AA

İsrail, Kahire, Mısır, Katar, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas, İsrailli esirin intihar girişimini son anda engelledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:40 İsrail’in kanlı Refah planı deşifre oldu ABD’nin tepkisini çekmeden katliam yapacaklar İsrail'in kanlı Refah planı deşifre oldu! ABD'nin tepkisini çekmeden katliam yapacaklar
18:29 Filistin tasarısı Birleşmiş Milletler’de onaylandı Üyelik tekrar görüşülecek Filistin tasarısı Birleşmiş Milletler'de onaylandı! Üyelik tekrar görüşülecek
18:26 CHP’li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nde kıyak atama Eşini daire başkanı, kardeşini de müdür yaptı CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde kıyak atama! Eşini daire başkanı, kardeşini de müdür yaptı
17:30 Okulu basan veli müdüre saldırdı Dehşet anları kamerada Okulu basan veli müdüre saldırdı! Dehşet anları kamerada
17:30 ABD’de kan donduran olay Kemerle boğup bayılttığı kadına arabaların arasında tecavüz etti ABD'de kan donduran olay! Kemerle boğup bayılttığı kadına arabaların arasında tecavüz etti
20:03 Eşek arıları, Gazze’de İsrail askerlerini hastanelik etti Eşek arıları, Gazze'de İsrail askerlerini hastanelik etti
20:03 Suriyeli çoban patronunu bıçaklayarak öldürdü Suriyeli çoban patronunu bıçaklayarak öldürdü
19:56 Basketbolda yabancı kuralı değişti En az 1 Türk, parkede olmak zorunda Basketbolda yabancı kuralı değişti! En az 1 Türk, parkede olmak zorunda
19:35 Arjantin’de banliyö treni kaza yaptı, 60 kişi yaralandı Arjantin'de banliyö treni kaza yaptı, 60 kişi yaralandı
19:15 Seçim öncesi kritik zirve Ali Koç ile Sadettin Saran, görüşme gerçekleştirecek Seçim öncesi kritik zirve! Ali Koç ile Sadettin Saran, görüşme gerçekleştirecek
18:50 Geldiği gibi gidiyor Muçi, Beşiktaş’a servet kazandıracak Geldiği gibi gidiyor! Muçi, Beşiktaş'a servet kazandıracak
18:14 3 dakikada milyon eurolar gitti Galatasaray dev gelirden oldu 3 dakikada milyon eurolar gitti! Galatasaray dev gelirden oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2024 20:55:06. #1.12#
SON DAKİKA: Hamas, İsrailli esirin intihar girişimini son anda engelledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement