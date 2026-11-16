Hamas, kış şartlarındaki Gazze'ye yardım için İsrail'e uluslararası baskı istedi - Son Dakika
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Hamas, kış şartlarındaki Gazze'ye yardım için İsrail'e uluslararası baskı istedi

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Hamas, İsrail'in ateşkes yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve kış şartları nedeniyle Gazze'ye yardım girişi için uluslararası baskı çağrısı yaptı. Avustralya, Kanada, İtalya ve İngiltere'nin çağrısı memnuniyetle karşılandı, sınır kapılarının derhal açılması istendi.

Hamas, İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve kış şartları nedeniyle insani krizin giderek derinleştiği Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için İsrail'e yönelik uluslararası baskının artırılmasını istedi.

Hamas'ın resmi hesaplarından yapılan açıklamada, Avustralya, Kanada, İtalya ve İngiltere'nin kış koşullarının Gazze'deki insani krizi ağırlaştırdığına dikkati çekerek İsrail'e bölgeye insani yardım girişine izin vermesi çağrısında bulunmasından memnuniyet duyulduğu ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'e sınır kapılarını derhal açması ve insani yardımların Gazze'ye herhangi bir kısıtlama veya koşul olmaksızın girişine izin vermesi için uluslararası baskı yapılması istendi.

Batılı 4 ülkenin ortak bildirisinde Gazze'deki yaşam ve insani koşulların vahametine ilişkin açık uyarılarda bulunulduğuna işaret edilen açıklamada, giderek daha fazla ülkenin Gazze'deki insani trajedinin boyutunu kabul ettiği kaydedildi.

Bunun, İsrail'in uluslararası insancıl hukuku açıkça ihlal eden uygulamalarını örtbas etme çabalarının başarısızlığını ortaya koyduğu vurgulanan açıklamada, Filistin halkının uluslararası açıklamaların somut adımlara dönüştürülmesini beklediği ve İsrail'e gerçek siyasi ve hukuki baskı uygulanması gerektiği belirtildi.

İsrail'in Gazze'ye insani yardım girişine kısıtlama olmaksızın izin vermeye, toplu cezalandırma politikalarına ve sivilleri sistematik biçimde hedef almaya son vermeye zorlanması istendi.

Açıklamada ayrıca İsrailli yetkililerin Gazze'de Filistinlilere karşı işledikleri suçlar nedeniyle hesap vermesini sağlayacak adımlar atılması istendi.

Avustralya, Kanada, İtalya ve İngiltere dışişleri bakanları dün yaptıkları ortak açıklamada, kış koşullarının Gazze'deki insani krizi ağırlaştırdığına dikkati çekerek, İsrail'e sınır kapılarını açması, 150 bin çadır ve diğer insani yardım malzemelerinin Gazze'ye girişine izin vermesi çağrısında bulunmuştu.

İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'ndeki sivil altyapının, kanalizasyon ve yağmur suyu tahliye şebekeleri dahil olmak üzere büyük ölçüde tahrip edilmesinin yağış ve sel riskini artırdığı belirtilmişti.

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 74 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 175 binden fazla kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerin ve yaralananların çoğunluğunu kadınlar ve çocuklar oluştururken, bölgedeki altyapının yaklaşık yüzde 90'ı yıkıma uğradı.

Kaynak: AA
AvustralyaİngilterePolitikaİtalyaKanadaİsrailGüncelGazzeDünyaSon Dakika

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