Hamas Komutanı Bayramda Defnedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hamas Komutanı Bayramda Defnedildi

Hamas Komutanı Bayramda Defnedildi
27.05.2026 13:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Gazze'deki saldırısında hayatını kaybeden Hamas komutanı Muhammed Avde ve ailesi defnedildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda yaşamını yitiren Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları komutanlarından Muhammed Avde ile ailesi Kurban Bayramı'nın ilk gününde son yolculuklarına uğurlandı.

Filistinli kaynakların paylaştığı görüntülerde, İsrail saldırısında hayatını kaybeden Avde ve ailesi için düzenlenen cenaze töreni yer aldı.

Kurban Bayramı'na kan ve gözyaşıyla giren Gazze Şeridi'nde, İsrail'in dünkü saldırısında yaşamını yitiren Avde ve ailesine ait olduğu belirtilen cenazeler toprağa verildi.

Yerel medyada, saldırıda ölen diğer kişilerin Avde'nin eşi ve 2 çocuğu olduğu bilgisi yer aldı.

Öte yandan Kassam Tugayları'ndan ise Avde'nin dün akşamki İsrail saldırısında hayatını kaybettiğine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusunun dün akşam Gazze kentinin batısındaki Rimal Mahallesi'ndeki bir apartmana düzenlediği hava saldırısında 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği, en az 20 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yisrael Katz, yaptıkları ortak açıklamada, ordunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda Kassam Tugayları komutanlarından Muhammed Avde'nin hedef alındığını iddia etmişti.

Saldırının Netanyahu ile Katz'ın talimatıyla gerçekleştirildiği aktarılan ortak açıklamada, Avde'nin Kassam Tugayları'nın yeni lideri olduğu ileri sürülmüştü.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Orta Doğu, Güvenlik, 3. Sayfa, İsrail, Güncel, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas Komutanı Bayramda Defnedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes ve dava arkadaşlarının ailelerini kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes ve dava arkadaşlarının ailelerini kabul etti
Özel’in “seçim“ teklifine Kılıçdaroğlu cephesinden yanıt: Siyasi polemiktir Özel'in "seçim" teklifine Kılıçdaroğlu cephesinden yanıt: Siyasi polemiktir
Şırnak’ta iki aile arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 8 yaralı, 17 gözaltı Şırnak’ta iki aile arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 8 yaralı, 17 gözaltı
Mitingde fenalaşan vatandaşa ilk teşhis Özgür Özel’den: Biraz bilirim bu işleri Mitingde fenalaşan vatandaşa ilk teşhis Özgür Özel'den: Biraz bilirim bu işleri
’’Türkiye’nin en büyük projelerinden biri’’ diyerek duyurdu Aziz Yıldırım’dan 1 milyar liralık hamle ''Türkiye'nin en büyük projelerinden biri'' diyerek duyurdu! Aziz Yıldırım'dan 1 milyar liralık hamle
Erdoğan, Pezeşkiyan ile telefonda görüştü Erdoğan, Pezeşkiyan ile telefonda görüştü

13:51
Bursa’da aile faciası Öldürdüğü dayısı ve yaraladığı annesiyle 3 gün aynı evde kaldı
Bursa'da aile faciası! Öldürdüğü dayısı ve yaraladığı annesiyle 3 gün aynı evde kaldı
13:39
Çağla Şıkel 13 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Çağla Şıkel 13 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
13:25
Özel’den Kılıçdaroğlu’nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım“ sözlerine jet yanıt
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım" sözlerine jet yanıt
13:19
İspanya’da Başbakan Sanchez’in partisine polis baskını
İspanya'da Başbakan Sanchez'in partisine polis baskını
12:28
Günlerdir entübeydi Kadir İnanır’dan haber var
Günlerdir entübeydi! Kadir İnanır'dan haber var
11:54
Şarkıcı Simge Sağın aşka geldi Sevgilisinin kucağında poz verdi
Şarkıcı Simge Sağın aşka geldi! Sevgilisinin kucağında poz verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 14:24:25. #7.13#
SON DAKİKA: Hamas Komutanı Bayramda Defnedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.