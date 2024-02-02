Hamas lideri Heniyye, ateşkes ve esir takasıyla ilgili yeni teklifi görüştü

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin, Filistinli grupların liderleriyle Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takasıyla ilgili yeni teklifi "İsrail saldırılarının tamamen durması" temelinde görüştüğü bildirildi.
Heniyye, Paris'teki toplantıda ortaya atılan yeni öneriye ilişkin Filistinli gruplarla istişarelerde bulundu.
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamalara göre, Heniyye bu bağlamda İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nehhale ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Genel Sekreteri Cemil Mizhir ile bir araya geldi.
Görüşmelerin nasıl gerçekleştiğine ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, her iki görüşmede de "Filistin'de yaşanan siyasi ve askeri gelişmeler ile Aksa Tufanı'nın" ele alındığı kaydedildi.
İsrail'in Gazze'deki saldırılarının sona ermesiyle ilgili tekliflerin istişare edildiği görüşmelerde, "Paris toplantısındaki yeni teklifin; saldırıların tamamen durması, İsrail ordusunun Gazze dışına çekilmesi, ablukanın kaldırılması, Gazze'nin yeniden imar edilmesi, Gazze'ye yaşam için gerekli tüm maddelerin girişinin sağlanması ve tam bir takas anlaşması yapılması" temelinde değerlendirildiği vurgulandı.
Heniyye-Mizhir görüşmesinde ayrıca, "Aksa Tufanı'nın, kurtuluş savaşı, işgalin sona ermesi, başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması ve Kudüs'te geri dönüş hakkının tesis edilmesi bağlamında gerçekleştirildiği" ifade edildi.
Paris toplantısı
Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, 28 Ocak'ta Washington'da verdiği bir röportajda, ? Fransa'nın başkenti Paris'te ABD, İsrail, Mısır ve Katarlı yetkililerle Gazze'de ateşkes ve esir takasına ilişkin müzakerelerin yapıldığını söylemişti.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby de Amerikan MSNBC kanalına yaptığı açıklamada, Paris'te ABD, Katar, Mısır ve İsrailli yetkililer arasında müzakere edilen ateşkes ve esir takası konusunda bir çerçevenin oluştuğunu, özellikle esir takası konusunda somut bir ilerleme kaydedildiğini aktarmıştı.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ise Paris toplantısından çıkan "çerçeve anlaşmasını" ve bunun uygulanmasına ilişkin maddeleri görüşmek üzere Kahire ziyareti için davet aldıklarını açıklamıştı.
Heniyye, "Paris toplantısından çıkan teklife karşı Hamas'ın cevabı öncelikle Gazze'ye acımasız saldırganlığın durması ve İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin dışına çekilmesi temelinde olacaktır." ifadelerini kullanmıştı.
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