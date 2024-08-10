Hamas Lideri İsmail Haniyye İçin Dua Programı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Hamas Lideri İsmail Haniyye İçin Dua Programı Gerçekleştirildi

Hamas Lideri İsmail Haniyye İçin Dua Programı Gerçekleştirildi

Uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyye için Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi'nin Sultanahmet'teki merkezinde hatim ve dua programı düzenlendi. Programda, Gazze'deki saldırının soykırım boyutuna ulaştığı vurgulandı ve Filistin'e destek çağrısı yapıldı.

10.08.2024 17:12
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Uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyye için Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi'nin Sultanahmet'teki merkezinde hatim ve dua programı gerçekleştirildi.

Süleymaniye Camisi İmam Hatibi İbrahim Çoban'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Bağcılar Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı Bülent Acun, "Şehitler Ölmez" adlı eseri seslendirdi.

TYB İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut Bıyıklı, yaptığı konuşmada Gazze'de 300 günü aşkın bir süredir devam eden saldırının soykırımı aşan bir boyuta ulaştığını vurguladı.

"Gerçekçi bir eylem üretmekten yoksunuz"

Filistin ve Gazze'de yaşananlarla ilgili sürekliği olan eylemler üretilemediğinin altını çizen Bıyıklı, " İsrail'in daha önceki saldırılarında bizler önce Fatih Camisi'nden Beyazıt'a yürür, bir sonraki gün Konsolosluğa giderdik. Şu anda 10 ayı aşkın süredir devam eden bir saldırı var ve gerçekçi bir eylem üretmekten yoksunuz. Herkes suçu başkanı üstüne atıyor. Üzülerek söylemeliyim ki burada imtihanı kazananlar sadece Filistin ve Gazze halkıdır. Kahramanlığı şu anda sadece Gazze halkı hak etmektedir." ifadelerini kullandı.

Bıyıklı, Gazze'de yapılan soykırıma karşı direnişe yeterince destek verilmediğine dikkati çekti ve "Maalesef sivil toplumdan medyaya ve siyasete kadar bu sınavı yeterince veremediğimiz düşünüyorum. İsmail Heniyye'nin her anı cihatla dolu fakat gençlerimiz onun yiğitliğini bilmiyorlar, çünkü medyamız kaliteli ve fazla sayıda Heniyye belgeseli yapmadı. İsmail Heniyye, bir dava adamıdır. Onun kaderi, memleketin kaderi gibidir. Topraklarından sürülmüş, hapis yatmış ve öldürülmüştür." değerlendirmesinde bulundu.

"Filistin'i ve Gazze'yi kültürel bir cepheye dönüştürmeliyiz"

Heniyye'nin, onurlu ve şerefli bir hayat yaşadığını dile getiren Bıyıklı, şunları kaydetti:

"O, Allah'ın seçtiği şerefli bir komutandır ve bizim yapacağımız tek şey onlara saygı duymaktır. Biz, artık bu şerefli Gazze halkına karşı üzerimize düşün görevleri yapmak zorundayız. Bizim de Gazzeliler gibi cihatta olduğumuzu hatırlamamız gerekiyor. Filistin'le sadece duygusal değil, ilmi ve stratejik olarak bağlantılar kurmamız gerekiyor çünkü cephe, kültürel bir cephe, kültürel bir intifada olmalıdır. Filistin'i ve Gazze'yi kültürel bir cepheye dönüştürmeliyiz. Gazze'de yaşayanlar, 'Siyonist İsrail, bizim tarihimizi ve hafızamı yok etmek istiyor.' diyorlar. Bunu, Irak'ta, Suriye'de, Bosna'da yaptılar. Bizim yapmamız gereken, hafızamızı diri tutmaktır ve bu savaşı hak ettiği gibi yürütmektir."

Program, İsmail Heniyye ve Gazze'deki şehitler için okunan hatim dualarının ardından son buldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hamas Lideri İsmail Haniyye İçin Dua Programı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hamas Lideri İsmail Haniyye İçin Dua Programı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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