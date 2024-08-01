Hamas Lideri İsmail Heniyye'nin Ölümü Şati Mülteci Kampı'nda Üzüntü Yarattı - Son Dakika
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Hamas Lideri İsmail Heniyye'nin Ölümü Şati Mülteci Kampı'nda Üzüntü Yarattı

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin doğduğu Gazze'deki Şati Mülteci Kampı'nda yas atmosferi hakim. Heniyye'nin gelini İnas Heniyye, Heniyye'nin evinin önünde yas tutuyor. Heniyye'nin yokluğu Filistin halkı ve Arap dünyasının kaybı olarak değerlendiriliyor. Heniyye, İran'da suikasta uğramıştı ve İsrail saldırıları sonucu binlerce Filistinli hayatını kaybetti.

01.08.2024 17:14
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İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin dünyaya geldiği Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'nda, Heniyye'yi kaybetmenin hüznü yaşanıyor.

İsmail Heniyye'nin gelini İnas Heniyye, Gazze'de İsrail savaş uçaklarının yıktığı Heniyye'nin evinin önünde Filistinli liderin yasını tutuyor.

Heniyye'nin doğum yeri olan Şati Mülteci Kampı'nda Hamas liderinin ölümünün duyurulmasından bu yana üzüntü atmosferi hakim.

"Heniyye'nin şehadetinin akan Müslüman kanının durmasına vesile olmasını niyaz ederiz"

İnas Heniyye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu savaş ve yıkımın ortasında, bugün amcam İsmail Heniyye'nin evinin önünde ve Şati Mülteci Kampı'nda bulunmam başlı başına bir teselli olarak görülüyor." dedi.

Heniyye'yi anmaktan gurur duyduğunu söyleyen İnas, "Amcam İsmail Heniyye için taziye evinin dünyaya geldiği Şati Mülteci Kampı'nda olmasını isterim." şeklinde konuştu.

Heniyye'nin gelini İnas, "Filistin için dökülen bu temiz kanın, Gazze'de akan Müslüman kanının durmasına ve bu kutlu topraklarda çocukların ölmesini engellemeye vesile olmasını Allah'tan niyaz ederiz." ifadesini kullandı.

"Heniyye, nesiller için kıymetli bir komşu ve eğitmendi"

Elinde Heniyye'nin fotoğrafı ile onun Şati Mülteci Kampı'ndaki yıkılan evinin enkazı üzerinde taziyeleri kabul eden komşusu Muhammed Ebu Acve, "Bu aziz komşumuza ve kardeşimize vefamızın bir göstergesidir." dedi.

Ebu Acve, "Ebu el-Abd (İsmail) Heniyye, nesiller için kıymetli bir komşu ve eğitmendi. Tüm Filistin halkı Heniyye'yi kaybetti. Heniyye üç oğlu ile ailesinden onlarca kişiyi şehit verdi ve hızla onları takip etti." ifadelerini kullandı.

Hüznü gözlerinden okunan Ebu Acve, "Heniyye, Filistinli nesillerin babasıydı, camide sesini duyar duymaz ardında namaz kılmak için acele ederdik." şeklinde konuştu.

Ebu Acve, "Heniyye, Şati kampındaki evinde sabırlı ve kararlıydı, kamp sakinleri ve komşularına karşı vefalıydı." dedi.

"Heniyye'nin yokluğu Filistin halkı ve Arap dünyasının kaybıdır"

Ebu Hasan es-Saati de "Bugün şehit lider Heniyye'nin evinin önündeyiz. Bu gün, Şati kampındaki herkes için hüzün dolu bir gün." ifadesini kullandı.

Saati, "Heniyye bir baba ve eğitmendi, onun yokluğu tüm Filistin halkı ve Arap dünyasının kaybıdır." dedi.

Heniyye'nin karakterine ilişkin Saati, "Heniyye omuzlarındaki yüke ve sorumluluklarına rağmen mütevazı bir insandı. Komşularını, sevdiklerini ve özellikle de Şati kampı sakinlerini ihmal etmezdi." ifadesini kullandı.

Hamas lideri Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması

Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 39 bin 480 Filistinli öldü, 91 bin 128 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hamas Lideri İsmail Heniyye'nin Ölümü Şati Mülteci Kampı'nda Üzüntü Yarattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hamas Lideri İsmail Heniyye'nin Ölümü Şati Mülteci Kampı'nda Üzüntü Yarattı - Son Dakika
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