Hamas lideri İsmail Heniyye, Tahran'da düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti
Hamas hareketi, İsmail Heniyye'nin bu sabah İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen bir saldırıda hayatını kaybettiğini doğruladı. Heniyye, Hamas lideri olarak Filistin direnişine önemli katkılarda bulunmuştu.
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31.07.2024 07:13:42. #1.12#
SON DAKİKA: Hamas lideri İsmail Heniyye, Tahran'da düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti - Son Dakika
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