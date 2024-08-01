Hamas Lideri İsmail Heniyye'ye Suikast Kınandı - Son Dakika
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Hamas Lideri İsmail Heniyye'ye Suikast Kınandı

Somali Dışişleri Bakanlığı, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için taziye mesajı yayımladı. Heniyye'ye düzenlenen suikast şiddetle kınanarak, uluslararası hukukun ihlal edildiği vurgulandı. Açıklamada, İsrail'in sivillere yönelik ihlallerinin arttığı belirtilerek, siyasi cinayetler ve şiddetin her türlüsünün kınandığı ifade edildi. Uluslararası topluma İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırganlığını durdurması ve uluslararası hukuku ihlal etmesini engellemesi çağrısı yapıldı.

01.08.2024 15:51
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Somali, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için taziye mesajı yayımladı.

Somali Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Heniyye'ye düzenlenen suikast şiddetle kınanarak, uluslararası hukukun ihlal edildiğinin altı çizildi.

İsrail'in sivillere yönelik ihlallerinin arttığı vurgulanan açıklamada, "Siyasi cinayetleri ve sebebi ne olursa olsun her biçimiyle şiddeti kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan, açıklamada, uluslararası topluma sorumluluklarını yerine getirmesi ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırganlığını ve uluslararası hukuk ile Birleşmiş Milletler kararlarını ihlal etmesini durdurmak için derhal harekete geçmesi çağrısı yapıldı.

Hamas lideri Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması

Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hamas Lideri İsmail Heniyye'ye Suikast Kınandı - Son Dakika

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