 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hamas Lideri: İsrail, Gazze'ye Yönelik Saldırılarında Hedeflerini Gerçekleştiremedi - Son Dakika
Üye Girişi

Hamas Lideri: İsrail, Gazze'ye Yönelik Saldırılarında Hedeflerini Gerçekleştiremedi

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail'in işlediği soykırım ve katliamlara rağmen Gazze'ye yönelik saldırılarında hiçbir hedefini gerçekleştiremediğini söyledi. Heniyye, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Dünya Müslüman Alimler Birliği 6. Genel Kurul toplantısında konuştu.

Hamas Lideri: İsrail, Gazze\'ye Yönelik Saldırılarında Hedeflerini Gerçekleştiremedi
09.01.2024 - 12:45,  Güncelleme: 12:46
Abone Ol

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail'in işlediği soykırım ve katliamlara rağmen Gazze'ye yönelik saldırılarında hiçbir hedefini gerçekleştiremediğini söyledi.

Heniyye, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Dünya Müslüman Alimler Birliği 6. Genel Kurul toplantısında konuştu.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarla Hamas'ı bitirmeyi, esirlerini kurtarmayı ve Filistinlileri göçe zorlamayı planladığını ifade eden Heniyye, "İsrail Gazze'de işlediği soykırım ve katliama rağmen hiçbir hedefini gerçekleştiremedi." dedi.

Saldırıların üzerinden geçen yaklaşık 100 güne rağmen İsrail istihbaratı, Batılı müttefikleri ve Gazze üzerinde uçan insansız hava araçlarının, tek bir esiri bile kurtaramadığını dile getiren Heniyye, esirlerin canlı olarak kurtarılmasının, İsrail cezaevlerindeki tüm esirlerin serbest bırakılmasına bağlı olduğunu kaydetti.

Heniyye, İsrail'in zorunlu göç planlarına da değinerek, "Filistin halkının direnişi ve topraklarına bağlılığı sonucu bu hedefleri de başarısız oldu. Savaş sırasında dışarda kalan Gazze halkı içeri girdi ama içerdekiler dışarı çıkmadı." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin çocuk, 7 bin kadın olmak üzere, 23 bin 84 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 180'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 514 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 340 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

İsmail Heniyye, İsrail, Katar, Gazze, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas Lideri: İsrail, Gazze'ye Yönelik Saldırılarında Hedeflerini Gerçekleştiremedi - Son Dakika


13:05
Apple, ABD'deki iPhone Kullanıcılarına 500 Milyon Dolarlık Cezayı Ödemeye Başladı Apple, ABD'deki iPhone Kullanıcılarına 500 Milyon Dolarlık Cezayı Ödemeye Başladı
12:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Camii İmamı Galip Usta'ya geçmiş olsun telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Camii İmamı Galip Usta'ya geçmiş olsun telefonu
11:42
İsrail ordusuna katılan Netflix'in oyuncusu Gazze'de ağır yaralandı İsrail ordusuna katılan Netflix'in oyuncusu Gazze'de ağır yaralandı
11:36
10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü 10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü
11:27
Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü? Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü?
11:24
Eskişehir'de Bedeni Parçalanan Kişinin Kardeşi Cinayet Şüphelisi Olarak Gözaltına Alındı Eskişehir'de Bedeni Parçalanan Kişinin Kardeşi Cinayet Şüphelisi Olarak Gözaltına Alındı
11:17
Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti
11:14
Hakeme yumruk atan Faruk Koca kendini böyle savundu: Vurdum ama tehdit etmedim Hakeme yumruk atan Faruk Koca kendini böyle savundu: Vurdum ama tehdit etmedim

Son Dakika
13:05 Apple, ABD'deki iPhone Kullanıcılarına 500 Milyon Dolarlık Cezayı Ödemeye Başladı
12:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Camii İmamı Galip Usta'ya geçmiş olsun telefonu
11:42 İsrail ordusuna katılan Netflix'in oyuncusu Gazze'de ağır yaralandı
11:36 10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü
11:27 Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü?
11:17 Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti
11:14 Sıcaklığın 10 derece birden düştüğü İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
11:14 Hakeme yumruk atan Faruk Koca kendini böyle savundu: Vurdum ama tehdit etmedim
11:03 New York Brooklyn'da İsrailli genç Yahudiler, sinagogda bulunan tünelin kapatılmasını engelledi
10:53 Camideki saldırının ardından ismi TT oldu! Gözlerin çevrildiği Ümit Özdağ'dan "provokasyon" çıkışı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 13:24:54. #1.12#
SON DAKİKA: Hamas Lideri: İsrail, Gazze'ye Yönelik Saldırılarında Hedeflerini Gerçekleştiremedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement