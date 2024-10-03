Hamas liderleri Gazze'den ayrılamaz - Son Dakika
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Hamas liderleri Gazze'den ayrılamaz

Hamas, liderlerinin Gazze'den uzaklaşmasının imkansız olduğunu açıkladı.

03.10.2024 20:16
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Hamas Siyasi Bürosu üyesi İzzet er-Rışk, "Hamas ya da liderlerinin Gazze Şeridi'nden uzaklaştırılmasının İsrail'in gerçekleştirilemeyecek rüyası" olduğunu ifade etti.

Rışk, Gazze'de ateşkes anlaşması yapılması ve esir takası kapsamında Hamaslı liderlerin Gazze'den ayrılma olasılığına dair haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal paylaşım platformu Telegram üzerinden yaptığı açıklamada Rışk, bazı medya kuruluşlarının yaydığı mantık dışı söylentiler hakkında genellikle yorum yapmadığını kaydetti.

Rışk, "Hamas, Filistin'de bulunuyor ve Filistin'i işgal eden düşmanla savaşıyor. Hamas'ın ya da liderlerinin Gazze'den uzaklaştırılması, İsrail'in gerçekleşmeyecek rüyası." ifadesini kullandı.

Hamaslı lider, "mantık gereği işgalcinin gitmesinin; bu topraklarının sahiplerinin ve sakinlerinin kalmasının gerektiğine" dikkati çekti.

Kuveyt'teki "Aljarida" gazetesinin kimliğini belirtmediği kaynaklara dayandırdığı haberinde, "Hamas liderlerinin ve tüm silahlı mensuplarının Gazze'den Sudan'a güvenli bir şekilde çıkmasını gerektirecek bir ateşkes konusunda bazı yeni fikirlerin olduğuna" yer verilmişti.

İsrail, Sudan veya Hamas ile İsrail arasındaki arabulucu ülkelerden henüz habere ilişkin herhangi açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hamas liderleri Gazze'den ayrılamaz - Son Dakika

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