Hamas, Mısır'ın Önerisini Kabul Etti - Son Dakika
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Hamas, Mısır'ın Önerisini Kabul Etti

Hamas, Gazze yönetimi için Mısır'ın önerdiği 'içtimai destek komitesini' kabul etti.

05.12.2024 19:16
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Hamas, Gazze Şeridi'nin yönetimi için "içtimai destek komitesinin" oluşturulması yönünde Mısır'ın sunduğu öneriyi kabul ettiklerini duyurdu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Hamas'ı temsilen Mısır'ın başkenti Kahire'ye giden heyetin görüşmelerini tamamladığı belirtildi.

Heyetin Kahire'de Gazze Şeridi'nin yönetimi için bir komitenin oluşturulması konusunda Fetih Hareketi ile derinlemesine görüşmeler yaptığı aktarılan açıklamada, söz konusu görüşmelerin de Filistin ulusal birliğinin sağlanması amacıyla varılan kapsamlı anlaşmalar doğrultusunda gerçekleştiğine işaret edildi.

İsrail'in bir yıldan fazla süredir bombalamaya devam ettiği Gazze Şeridi'nin yönetimi için Mısır'ın sunduğu öneriye dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Heyetimiz, içtimai destek komitesinin birleştirici ulusal bir mekanizmayla oluşturulması yönünde Mısır'ın sunduğu önerinin Hamas tarafından kabul edildiğini iletti."

Hamaslı heyetin Kahire'de ayrıca Filistinli diğer gruplarla da bir araya geldiği vurgulanan açıklamada, söz konusu görüşmelerde Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki gelişmelerin ele alındığı ifade edildi.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Hamas ve Fetih hareketlerinden heyetlerin Gazze'nin yönetimi konusunda bir uzlaşıya varmak için Kahire'de görüşmeler yürüttüğünü belirtmişti.

Abdulati, "Hamas ve Fetih heyetleri, Gazze'nin Filistin yönetimi kontrolü altında yönetilmesi konusunda ortak bir anlayışa varmak üzere Kahire'de istişarelerde bulunuyorlar. Heyetler, Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması, ateşkes sağlanması ve ateşkes sonrası için fikir alışverişinde bulunuyor." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail'in 14 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde ateşkes yapılması için uluslararası çağrılar ve arabuluculuk çabaları devam ediyor.

Kaynak: AA

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