Hamas, Netanyahu'nun esir takası anlaşmasını engellemek için yeni talepler eklediğini belirtti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hamas, Netanyahu'nun esir takası anlaşmasını engellemek için yeni talepler eklediğini belirtti

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, daha önce arabuluculara sunulan tekliflerin hiçbirinde yer almayan yeni talepler ekleme girişimlerinin, onun hala ayak sürüdüğünü, oyaladığını ve esir takası anlaşmasını engelleyecek bir şeyler aradığını ortaya koyduğunu belirtti.

12.07.2024 17:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, daha önce arabuluculara sunulan tekliflerin hiçbirinde yer almayan yeni talepler ekleme girişimlerinin, onun hala ayak sürüdüğünü, oyaladığını ve esir takası anlaşmasını engelleyecek bir şeyler aradığını ortaya koyduğunu belirtti.

Rişk, Hamas'ın Telegram platformunda konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Siyasi Büro Üyesi Rişk, "Netanyahu'nun, daha önce arabuluculara sunulan tekliflerin hiçbirinde yer almayan yeni başlıklar ve talepler ekleme yönündeki çılgın çabaları, onun hala ayak sürüdüğünü, ertelediğini ve anlaşmayı engelleyecek bir şeyler aradığını doğruluyor." ifadesini kullandı.

Netanyahu, İsrail ordusundaki öğrencilerin mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını zaman alsa da "tüm hedeflerine ulaşıncaya" kadar sürdüreceklerini söylemişti.

Gazze'de esir takasına varılmasından yana olduğunu savunan Netanyahu, Hamas'ın "İsrail'i tehlikeye atacak" taleplerde ısrarcı olduğunu ileri sürmüştü.

Netanyahu, esir takası için 4 şartları olduğunu kaydederek bunlardan birinin de "Philadelphia Koridoru" olarak bilinen Gazze'nin Mısır sınırında İsrail işgalinin devam etmesi olduğunu dile getirmişti.

İsrail ile Hamas arasında dolaylı müzakere edilen esir takası mutabakatı önerisi 3 aşamadan oluşuyor.

İlk aşamada; hemen ateşkes, kadın, yaşlı ve yaralı esirlerin serbest bırakılması, Filistinli esirlerin takas edilmesi, İsrail güçlerinin Gazze'de nüfus bulunan yerlerden çekilmesi, insani yardımın artması, temel hizmetlerin yeniden inşası, Filistinli sivillerin Gazze'nin kuzeyi dahil tüm Gazze Şeridi genelinde evlerine dönmesinin ve uluslararası toplumun gerekli konut katkısı yapmasının sağlanması öngörülüyor.

Müzakerelerin 6 haftadan fazla sürmesi halinde ateşkes, müzakereleri bitene kadar devam edecek.

Tarafların anlaşmasının ardından ikinci aşamada, krizin nihai olarak sonlandırılması için geri kalan esirlerin tümünün serbest bırakılması ve İsrail'in tüm Gazze'den çekilmesi isteniyor.

Üçüncü aşamada, Gazze için birkaç yıla yayılan yeniden inşa planının başlatılması ve ölen esirlerin de cesetlerinin teslim edilmesi tasarlanıyor.

Kaynak: AA

İzzet Er, İsrail, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas, Netanyahu'nun esir takası anlaşmasını engellemek için yeni talepler eklediğini belirtti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:42 Kurye Ata Emre Akman’ı öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası verildi Kurye Ata Emre Akman'ı öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası verildi
16:25 AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi
15:59 Temizlik için evine çağırıp 6 parçaya böldü Vahşi cinayetin yeni ayrıntıları ortaya çıktı Temizlik için evine çağırıp 6 parçaya böldü! Vahşi cinayetin yeni ayrıntıları ortaya çıktı
15:27 17 maddelik teklif TBMM Başkanlığı’na sunuldu Sahipsiz saldırgan köpekler uyutulacak 17 maddelik teklif TBMM Başkanlığı'na sunuldu! Sahipsiz saldırgan köpekler uyutulacak
14:15 Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a göz kırptı: Kendisi hukukum olan bir insan, görüşürüm Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göz kırptı: Kendisi hukukum olan bir insan, görüşürüm
16:39 Serdar Dursun’dan çok konuşulacak Ali Koç itirafı: Eğer bir daha yaparsan sözleşmeni feshederim Serdar Dursun'dan çok konuşulacak Ali Koç itirafı: Eğer bir daha yaparsan sözleşmeni feshederim
16:12 Cezaevinden tahliye olan Sıla Doğu, günler sonra sessizliğini bozdu: Kardeşime kavuşmak istiyorum Cezaevinden tahliye olan Sıla Doğu, günler sonra sessizliğini bozdu: Kardeşime kavuşmak istiyorum
15:34 TFF’den resmi açıklama var İşte başkanlığa adaylığı kabul edilen isimler TFF'den resmi açıklama var! İşte başkanlığa adaylığı kabul edilen isimler
15:32 İbrahim Tatlıses, kalp kapakçığı ameliyatı oldu İbrahim Tatlıses, kalp kapakçığı ameliyatı oldu
15:30 Alex’in Fenerbahçeli taraftarlarla fotoğraf çektirmesi olay oldu Antalyaspor’dan açıklama gecikmedi Alex'in Fenerbahçeli taraftarlarla fotoğraf çektirmesi olay oldu! Antalyaspor'dan açıklama gecikmedi
15:14 92 yaşındaki kadının huzurevinden kaçışı kamerada 92 yaşındaki kadının huzurevinden kaçışı kamerada
15:00 Sharon Stone, ’Temel İçgüdü’ filminin ikonik sahnesini kırmızı dantel iç çamaşırı içinde tekrar canlandırdı Sharon Stone, 'Temel İçgüdü' filminin ikonik sahnesini kırmızı dantel iç çamaşırı içinde tekrar canlandırdı
14:54 Satır arasındaki detay Tanju Özcan’ı topa tutan Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i de boş geçmedi Satır arasındaki detay! Tanju Özcan'ı topa tutan Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i de boş geçmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2024 18:21:42. #1.12#
SON DAKİKA: Hamas, Netanyahu'nun esir takası anlaşmasını engellemek için yeni talepler eklediğini belirtti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement