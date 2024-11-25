Hamas Saldırıları Durdurma Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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Hamas Saldırıları Durdurma Çağrısı Yaptı

Hamas, Gazze'de saldırıların durmasını istiyor, acıların sona ermesini sağlayacak anlaşmalara şart koşuyor.

25.11.2024 00:16
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Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını durdurmanın en önemli öncelikleri olduğunu ancak bölgedeki Filistinlilerin acılarının sona ermesine, evlerine dönmeleri ve yeniden imar çalışmalarının sağlanmasına götürmeyecek hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceklerini belirtti.

Hamas yöneticilerinden Sami Ebu Zuhri basın toplantısı düzenledi.

Ebu Zuhri, "Saldırıların durdurulması ve sonlandırılması en büyük önceliğimizdir. Halkımızın acılarının sona ermesine, evlerine dönmelerinin sağlanmasına ve tüm yaşam tesislerinin tamamen yeniden imarına olanak sağlamayan hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'deki Filistin halkına karşı modern tarihinde eşi benzeri görülmemiş soykırımına 415'inci gününde de devam ettiğini kaydeden Ebu Zuhri, "Arap ve İslam ülkelerinin zayıf ve hayal kırıklığı yaratan tutumlarının yanı sıra ABD başta olmak üzere batının para, silah, siyasi ve medya desteği olmasaydı, işgalcilerin suçları örtbas edilmeseydi ve BM Güvenlik Konseyi'nin soykırım savaşını durdurmadaki rolü devre dışı bırakılmasaydı soykırım sürmezdi." dedi.

Kışın başlamasıyla birlikte Filistin halkına acil yardım sağlamak ve acılarını hafifletmek için uluslararası ve bölgesel kuruluşlarla ve dost ülkelerle en büyük kampanyayı yürüttüklerini belirten Ebu Zuhri, "İsrail'in izlediği aç bırakma politikasının soykırımın en çirkin araçlarından biri olduğunu, yardım girişini kısıtlamanın, yardımların çalınmasının savaş suçu" olduğunu aktardı.

İsrail'in Gazze'deki sağlık sektörüne karşı işlediği suçlar arasında, Kemal Advan Hastanesi'nin bombalanması ve sağlık personeli ile hastaların hedef alınmasının da yer aldığını ifade eden Ebu Zuhri, "Bunlar, yaşamsal ihtiyaçları gereklilikleri kaldırmayı ve insanlarımızı yerinden etmeyi amaçlayan savaş suçlarıdır; en sonuncusu, hastane çalışanlarını terörize etmek ve insani görevlerini yerine getirmelerini engellemek amacıyla hastane müdürü Hüssam Abu Safiyye'ye suikast girişimi düzenlenmesiydi." diye konuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 211 Filistinli öldü, 104 bin 567 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Filistin, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

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