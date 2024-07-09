Hamas Saldırıları Sonucunda İsrail Askerleri Öldü ve Yaralandı - Son Dakika
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Hamas Saldırıları Sonucunda İsrail Askerleri Öldü ve Yaralandı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail ordusuna ait askeri araçların ve tankların hedef alınması sonucu bazı İsrail askerlerinin öldürüldüğünü ve yaralandığını duyurdu. Kassam Tugayları, Gazze'de gerçekleştirilen saldırılarda Tel el-Hava Mahallesi'nde bir toplantıyı hedef aldıklarını ve Tel el-Hava'nın El-Tekaddum eksenindeki saldırıda 6 askerin öldüğünü ve yaralandığını belirtti. Ayrıca, Hamas direnişçilerinin İsrail ordusuna ait askeri araçları ve tankları hedef aldığı aktarıldı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise binlerce Filistinli öldü ve yaralandı.

09.07.2024 16:21
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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail ordusuna ait askeri araçların ve tankların hedef alınması sonucu bazı İsrail askerlerinin öldürüldüğünü ve yaralandığını duyurdu.

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, direnişçilerin Gazze kentinin güneybatısında yer alan Tel el-Hava Mahallesi'nde İsrail askerlerinin bir toplantısını hedef alındığını belirtildi.

Kassam direnişçilerinin yine Tel el-Hava'nın El-Tekaddum ekseninde 6 askerden oluşan İsrail ordusu piyade birliğini hedef aldığı saldırıda ölü ve yaralıların olduğu kaydedildi.

Tel el-Hava'nın batısındaki Halid bin el-Velid Camii yakınında, 3 İsrail D9 askeri buldozerinin de kurulan bir mayın tuzağıyla patlatıldığı ve bunların tamamen yandığı ifade edildi.

Hamas direnişçilerinin ayrıca İsrail ordusuna ait Merkava 5 tankını ve bir askeri cipi Yasin-105 füzeleriyle hedef aldığı aktarıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 243 Filistinli öldü, 88 bin 33 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 324'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 680 askerinin öldüğünü duyurmuştu.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas Saldırıları Sonucunda İsrail Askerleri Öldü ve Yaralandı - Son Dakika

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