Hamas: Saldırıların Durdurulması ve Ablukanın Kaldırılması Şart - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hamas: Saldırıların Durdurulması ve Ablukanın Kaldırılması Şart

19.02.2026 23:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas, Gazze için siyasi düzenlemelerin, saldırıların durdurulması ve ablukanın kaldırılmasına bağlı olduğunu belirtti.

Hamas, Gazze'nin geleceğini şekillendirecek tüm siyasi yol ve düzenlemelerin, İsrail saldırılarının tamamen durdurulması, ablukanın kaldırılması ve Filistinlilerin ulusal meşru haklarının güvence altına alınmasından geçtiğini bildirdi.

Hamas'tan, ABD'nin başkenti Washington'da Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'nun ilk toplantısına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Gazze Şeridi ve Filistin halkının geleceğini konu alan her türlü siyasi yol ve düzenlemenin saldırıların tamamen durdurulması, ablukanın kaldırılması ve Filistinlilerin başta kendi kaderini tayin etme hakkı olmak üzere ulusal meşru haklarının güvence altına alınmasını temel alması gerektiği vurgulandı.

İsrail'in Gazze'deki ateşkes anlaşmasına yönelik ihlallerini sürdürdüğü bir dönemde ABD'de yapılan toplantının uluslararası toplumu ve Gazze Barış Kurulu üyelerini, saldırıları durdurması, sınır kapılarını açması, insani yardımı kısıtlamayı bırakması ve yeniden inşanın başlaması için İsrail'i pratik adımlar atmaya zorlaması gerektiği aktarıldı.

Uluslararası çevrelere ve arabuluculara seslenen Hamas, ateşkes anlaşmasının şartlarının uygulanmasını sağlamak, İsrail'in insani ve siyasi hakları aksatmasını önlemek ve kalıcı bir ateşkesin oluşturulması için sorumlulukları üstlenme çağrısında bulundu.

Gazze Şeridi'nde istikrarın sağlanması için gösterilen tüm uluslararası hakiki çabaların İsrail'in saldırgan politikalarına son verilmesini ve Filistin halkının haklarına tam ve eksiksiz bir şekilde kavuşmasını sağlamaya odaklanması gerektiğinin altı çizildi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas: Saldırıların Durdurulması ve Ablukanın Kaldırılması Şart - Son Dakika

Sapık milyarderin arkasındaki ülke ifşa oldu Sapık milyarderin arkasındaki ülke ifşa oldu
10 yıl sonra bir ilk ABD’den Türkiye’nin yanı başında tarihi adım 10 yıl sonra bir ilk! ABD'den Türkiye'nin yanı başında tarihi adım
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
Planı Trump yaptı, 2 ülke yüzlerce asker göndermeye hazırlanıyor Planı Trump yaptı, 2 ülke yüzlerce asker göndermeye hazırlanıyor
“100 milyonluk yarış atları kayıp“ iddiasına açıklama geldi "100 milyonluk yarış atları kayıp" iddiasına açıklama geldi
Kütahya’da çay evinde bıçaklı saldırı anı kamerada: 1 ağır yaralı Kütahya'da çay evinde bıçaklı saldırı anı kamerada: 1 ağır yaralı

01:00
’’Uğurlu geleceğim’’ demişti Özgür Özel’in skor tahmini maç sonunda gündem oldu
''Uğurlu geleceğim'' demişti! Özgür Özel'in skor tahmini maç sonunda gündem oldu
00:56
İçişleri Bakanlığı’na kritik atama İlk türbanlı vali bakan yardımcısı oldu
İçişleri Bakanlığı'na kritik atama! İlk türbanlı vali bakan yardımcısı oldu
00:29
Gece yarısı çok sayıda atama İki bakanlıkta 7 bakan yardımcısı değişti
Gece yarısı çok sayıda atama! İki bakanlıkta 7 bakan yardımcısı değişti
00:03
Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan ünlü isimlerin ifadeleri ortaya çıktı
Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan ünlü isimlerin ifadeleri ortaya çıktı
23:21
İngiltere’de gözaltına alınan Prens Andrew serbest bırakıldı
İngiltere'de gözaltına alınan Prens Andrew serbest bırakıldı
22:34
Turu mucizelere bıraktık Fenerbahçe, Nottingham Forest’a farklı kaybetti
Turu mucizelere bıraktık! Fenerbahçe, Nottingham Forest'a farklı kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 02:03:52. #7.11#
SON DAKİKA: Hamas: Saldırıların Durdurulması ve Ablukanın Kaldırılması Şart - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.