Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye'nin suikasta uğradığı Tahran'daki son temasları - Son Dakika
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Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye'nin suikasta uğradığı Tahran'daki son temasları

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Tahran'da uğradığı suikasttan önce gerçekleştirdiği temaslarında, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile bir araya gelmiş, son olarak Pezeşkiyan'ın yemin töreninde görüntülenmişti.

31.07.2024 23:11
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- Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye'nin suikasta uğradığı Tahran'daki son temasları

TAHRAN - Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Tahran'da uğradığı suikasttan önce gerçekleştirdiği temaslarında, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile bir araya gelmiş, son olarak Pezeşkiyan'ın yemin töreninde görüntülenmişti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için geldiği İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti. Haniye, Tahran temasları kapsamında yemin töreni öncesinde Pezeşkiyan ile bir araya gelmişti. Haniye görüşmede, İran halkının güvenini kazandığı için tebrik ettiği Pezeşkiyan'a Gazze'deki son durum hakkında bilgi vermişti.

Pezeşkiyan ise İran'ın Filistin halkına desteğini bir kez daha dile getirmişti.

"Bir kez daha İran'ın desteğini görmüş olduk"

Haniye, daha sonra İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney tarafından kabul edilmişti. Pezeşkiyan ile görüşmesine değinen Haniye, "Filistin ve direniş güçleri konusunda bir kez daha İran'ın güçlü desteğini ve duruşunu görmüş olduk. Bu duruşunuzdan dolay gurur duyduk" ifadelerini kullanmıştı.

Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmıştı

Haniye, görüşmelerinin ardından İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan için İran İslami Şura Meclisi'nde düzenlenen yemin törenine katılmıştı. Son olarak törende görüntülenen Haniye, daha sonra gece saatlerinde Tahran'da kaldığı konutta uğradığı suikast sonucu korumasıyla birlikte hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz aylarda 3 oğlu, 4 torunu ve kız kardeşi de öldürülmüştü

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin 3 oğlu ve 4 torunu ise İsrail ordusunun Nisan ayında Şati Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda yaşamını yitirmişti. Haniye, oğulları ve torunlarının ölüm haberini kameralar önünde almış, "Allah'a hamd olsun, Allah'tan onlara merhamet etmesini diliyorum" demişti.

Haniye, İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana ailesinden yaklaşık 60 kişinin öldürüldüğünü ifade etmişti.

İsrail'in Şati Mülteci Kampı'na Haziran ayı sonlarında gerçekleştirdiği bir saldırıda ise Haniye'nin 57 yaşındaki kız kardeşi Zahr Haniye dahil 10 yakını hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye'nin suikasta uğradığı Tahran'daki son temasları - Son Dakika

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