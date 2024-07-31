Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin İran'da öldürülmesiyle ilgili haberler

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(ANKARA) - Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin İran'da öldürülmesi üzerine ABD medyası Beyaz Saray yetkililerine dayandırdığı haberlerde Biden yönetiminin suikast haberleri hakkında bilgisi olduğunu aktardı. Rusya Dışişleri Bakanlığı saldırıyı "siyasi bir suikast" olarak niteledi ve "kabul edilemez" bulduğunu belirtti. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Haniye'nin öldürülmesini şiddetle kınadı. Filistinli fraksiyonlar genel direniş çağrısı yaptı. İran'dan "Haniye'nin Tahran'da şehit olmasının İran ile Filistin direnişi arasındaki derin ve kırılmaz bağı güçlendireceği' açıklaması geldi.

Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin, İran'da öldürülmesine ilişkin ABD merkezli uluslararası medya kuruluşu CNN, Beyaz Saray'dan bir yetkilinin, Haniye'nin öldürülmesine ilişkin haberlerin farkında olduklarını söylediğini bildirdi. İsrail'den Henüz resmi bir açıklama gelmese de birçok İsrailli bakan, Haniye suikastı hakkında X hesapları üzerinden yorumlarda bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Haniye suikastına ilişkin açıklamasında, "Bu kesinlikle kabul edilemez bir siyasi suikasttır ve gerilimin daha da tırmanmasına yol açacaktır" dedi.

Filistinli ulusal ve İslami fraksiyonlar da suikasta tepki olarak genel direniş ve kitlesel gösteriler çağrısında bulundu. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Filistin devlet haber ajansı Wafa'nın haberine göre suikastı şiddetle kınadı.

Yemen'in Husi Yüksek Devrim Komitesi başkanı Mohammed Ali El-Husi, Haniye suikastını "korkunç bir terör suçu", "yasaların ve değerlerin açık bir ihlali" olarak nitelendirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Hamas'ın siyasi büro şefi İsmail Haniyeh'in Tahran'da öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Filistin'in gururlu halkına, Hamas hareketine, tüm Filistin Direniş gruplarına ve Filistin davasını destekleyen tüm direniş hareketleri ve ülkelerine" başsağlığı diledi.

Kenani, olayın ayrıntılarının İran'ın ilgili kurumlarınca araştırıldığını belirtti. Kenani ayrıca "Haniye'nin Tahran'da şehit olmasının İran ile Filistin direnişi arasındaki derin ve kırılmaz bağı güçlendireceğini" ifade etti.

İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu, daha önce Haniye suikastına ilişkin açıklamasında "Bu olayın nedeni ve boyutları araştırılmaktadır ve sonuçlar daha sonra açıklanacaktır" demişti.

Ayrıca Hamas'ın Haniye'nin öldürülmesinden sonra yayınladığı açıklamada:

"İslami Direniş Hareketi Hamas, büyük Filistin halkına, Arap ve İslam ümmetine ve dünyanın tüm özgür insanlarına kardeşimiz, liderimiz, şehidimiz, mücahidimiz İsmail Haniye için yasını ilan eder.

İslami Direniş Hareketinin başkanı, yeni İran cumhurbaşkanının (Mesut Pezeşkiyan) yemin törenine katıldıktan sonra, Tahran'daki ikametgahına yapılan hain bir Siyonist baskınında öldürüldü" denildi.