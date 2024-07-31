Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin İran'da öldürülmesiyle ilgili haberler - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin İran'da öldürülmesiyle ilgili haberler

Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’nin İran'da öldürülmesi üzerine ABD medyası Beyaz Saray yetkililerine dayandırdığı haberlerde Biden yönetiminin suikast haberleri hakkında bilgisi olduğunu aktardı. Rusya Dışişleri Bakanlığı saldırıyı ''siyasi bir suikast'' olarak niteledi ve ''kabul edilemez'' bulduğunu belirtti. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Haniye'nin öldürülmesini şiddetle kınadı. Filistinli fraksiyonlar genel direniş çağrısı yaptı. İran'dan ''Haniye'nin Tahran'da şehit olmasının İran ile Filistin direnişi arasındaki derin ve kırılmaz bağı güçlendireceği' açıklaması geldi.'

31.07.2024 09:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin İran'da öldürülmesi üzerine ABD medyası Beyaz Saray yetkililerine dayandırdığı haberlerde Biden yönetiminin suikast haberleri hakkında bilgisi olduğunu aktardı. Rusya Dışişleri Bakanlığı saldırıyı "siyasi bir suikast" olarak niteledi ve "kabul edilemez" bulduğunu belirtti. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Haniye'nin öldürülmesini şiddetle kınadı. Filistinli fraksiyonlar genel direniş çağrısı yaptı. İran'dan "Haniye'nin Tahran'da şehit olmasının İran ile Filistin direnişi arasındaki derin ve kırılmaz bağı güçlendireceği' açıklaması geldi.

Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin, İran'da öldürülmesine ilişkin ABD merkezli uluslararası medya kuruluşu CNN, Beyaz Saray'dan bir yetkilinin, Haniye'nin öldürülmesine ilişkin haberlerin farkında olduklarını söylediğini bildirdi. İsrail'den Henüz resmi bir açıklama gelmese de birçok İsrailli bakan, Haniye suikastı hakkında X hesapları üzerinden yorumlarda bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Haniye suikastına ilişkin açıklamasında, "Bu kesinlikle kabul edilemez bir siyasi suikasttır ve gerilimin daha da tırmanmasına yol açacaktır" dedi.

Filistinli ulusal ve İslami fraksiyonlar da suikasta tepki olarak genel direniş ve kitlesel gösteriler çağrısında bulundu. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Filistin devlet haber ajansı Wafa'nın haberine göre suikastı şiddetle kınadı.

Yemen'in Husi Yüksek Devrim Komitesi başkanı Mohammed Ali El-Husi, Haniye suikastını "korkunç bir terör suçu", "yasaların ve değerlerin açık bir ihlali" olarak nitelendirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Hamas'ın siyasi büro şefi İsmail Haniyeh'in Tahran'da öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Filistin'in gururlu halkına, Hamas hareketine, tüm Filistin Direniş gruplarına ve Filistin davasını destekleyen tüm direniş hareketleri ve ülkelerine" başsağlığı diledi.

Kenani, olayın ayrıntılarının İran'ın ilgili kurumlarınca araştırıldığını belirtti. Kenani ayrıca "Haniye'nin Tahran'da şehit olmasının İran ile Filistin direnişi arasındaki derin ve kırılmaz bağı güçlendireceğini" ifade etti.

İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu, daha önce Haniye suikastına ilişkin açıklamasında "Bu olayın nedeni ve boyutları araştırılmaktadır ve sonuçlar daha sonra açıklanacaktır" demişti.

Ayrıca Hamas'ın Haniye'nin öldürülmesinden sonra yayınladığı açıklamada:

"İslami Direniş Hareketi Hamas, büyük Filistin halkına, Arap ve İslam ümmetine ve dünyanın tüm özgür insanlarına kardeşimiz, liderimiz, şehidimiz, mücahidimiz İsmail Haniye için yasını ilan eder.

İslami Direniş Hareketinin başkanı, yeni İran cumhurbaşkanının (Mesut Pezeşkiyan) yemin törenine katıldıktan sonra, Tahran'daki ikametgahına yapılan hain bir Siyonist baskınında öldürüldü" denildi.

Kaynak: ANKA

Dışişleri Bakanlığı, İsmail Haniye, Mahmud Abbas, Beyaz Saray, Filistin, Tahran, Rusya, İran, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin İran'da öldürülmesiyle ilgili haberler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:14 Usta oyuncu Genco Erkal yaşamını yitirdi Usta oyuncu Genco Erkal yaşamını yitirdi
08:11 Haniye’nin öldürülmesinin ardından Türkiye’den ilk açıklama: Bu alçak suikastı lanetliyoruz Haniye'nin öldürülmesinin ardından Türkiye'den ilk açıklama: Bu alçak suikastı lanetliyoruz
07:43 Haniye suikastının ardından İsrailli Bakandan skandal yorum Haniye suikastının ardından İsrailli Bakandan skandal yorum
07:21 Hamas: İsmail Haniye’nin suikastı korkakça bir eylem, cezasız kalmayacak Hamas: İsmail Haniye'nin suikastı korkakça bir eylem, cezasız kalmayacak
06:47 Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran’da öldürüldü Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü
09:48 Kurumlar arasında kriz Valilik sildirdi, belediye yeniden yazdı Kurumlar arasında kriz! Valilik sildirdi, belediye yeniden yazdı
09:43 Süleyman Soylu’dan Haniye’nin öldürülmesine ilişkin dikkat çeken paylaşım Süleyman Soylu'dan Haniye'nin öldürülmesine ilişkin dikkat çeken paylaşım
09:17 Herkes bu açıklamaları konuşuyor Fenerbahçe’ye elenen Lugano teknik direktörü Mattia Croci-Torti, Beşiktaş’ı yerden yere vurdu Herkes bu açıklamaları konuşuyor! Fenerbahçe'ye elenen Lugano teknik direktörü Mattia Croci-Torti, Beşiktaş'ı yerden yere vurdu
08:43 Suikasta kurban giden İsmail Haniye’nin son görüntüleri ortaya çıktı Suikasta kurban giden İsmail Haniye'nin son görüntüleri ortaya çıktı
08:41 Hayatını kaybeden Genco Erkal’ın 5 saat önce yaptığı son paylaşım dikkat çekti Adeta veda etmiş Hayatını kaybeden Genco Erkal'ın 5 saat önce yaptığı son paylaşım dikkat çekti! Adeta veda etmiş
07:52 Tolga Sarıtaş, Teşkilat dizisinin kadrosuna dahil oluyor Tolga Sarıtaş, Teşkilat dizisinin kadrosuna dahil oluyor
07:51 Tahran’da öldürülen İsmail Haniye kimdir Tahran'da öldürülen İsmail Haniye kimdir?
01:18 Hatay’da kanlı gece Husumetlilerini katledip bir kurşun da kafasına sıktı Hatay'da kanlı gece! Husumetlilerini katledip bir kurşun da kafasına sıktı
23:19 Diyanet’ten Özcan’ın faiz sorusuna yanıt Cevabı “Yırttık“ diye paylaştı Diyanet’ten Özcan'ın faiz sorusuna yanıt! Cevabı "Yırttık" diye paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2024 10:24:30. #1.13#
SON DAKİKA: Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin İran'da öldürülmesiyle ilgili haberler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement