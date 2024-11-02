Hamas'tan Batı Şeria Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hamas'tan Batı Şeria Uyarısı

Hamas, İsrail'in Batı Şeria'daki Filistinlileri zorla göç ettirme planlarını eleştirdi.

02.11.2024 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas, İsrail hükümeti ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlileri zorla göç ettirmeye yönelik tehlikeli bir planı hayata geçirmeye çalıştığını belirtti.

Hamas yöneticilerinden Mahmud Merdavi, yaptığı yazılı açıklamada, "Aşırılık yanlısı işgal hükümeti ve yerleşimci çetelerin Batı Şeria'daki Filistin köylerinde insanları yerlerinden etmeye yönelik planlarının tehlikesi konusunda uyarıyoruz." ifadesini kullandı.

Merdavi, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin sistematik şekilde yerinden edilmesine karşı çıkılması ve bu köylerdeki insanların desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

Mesafir Yatta, Ürdün Vadisi, Nablus, Selfit, Ramallah ve diğer Batı Şeria kentlerinin köylerinde yaşananların, Batı Şeria'daki Filistin varlığını hedef alan tehlikeli bir plan olduğunu vurgulayan Merdavi, şunları kaydetti:

"İşgalci (İsrail), demografik gerçekliği değiştirmeyi ve yıllar önce uygulamaya başladığı ve binlerce dönüm yurttaşın topraklarına el koyduğu Batı Şeria'yı ilhak etme planını tamamlamayı amaçlıyor."

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

Bu yerlerde ikamet eden İsrailliler, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zorlaştırıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin Esirler Cemiyetinin açıklamasına göre, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 11 bin 500'ü geçti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 767 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Filistin, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas'tan Batı Şeria Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:31 “Canımı sıktı“ diyerek Şirin’in canını alan katil zanlısı Mustafa Örün tutuklandı "Canımı sıktı" diyerek Şirin'in canını alan katil zanlısı Mustafa Örün tutuklandı
17:00 Küçük Şirin, öldürülmeden 1 gün önce askıdan poğaça almış Küçük Şirin, öldürülmeden 1 gün önce askıdan poğaça almış
16:01 Mansur Yavaş’tan çok konuşulacak çıkış: Yörüngesini şaşıran ben değilim Mansur Yavaş'tan çok konuşulacak çıkış: Yörüngesini şaşıran ben değilim
15:42 Kore gazisine büyük ayıp Konuşurken sözleri boğazına düğümlendi Kore gazisine büyük ayıp! Konuşurken sözleri boğazına düğümlendi
14:46 Bir kentimiz diken üstünde Yumurta üretimi yapan işletmede kuş gribi tespit edildi Bir kentimiz diken üstünde! Yumurta üretimi yapan işletmede kuş gribi tespit edildi
01:55 6 yaşındaki Şirin’den kahreden haber geldi Katil her şeyi itiraf etti 6 yaşındaki Şirin'den kahreden haber geldi! Katil her şeyi itiraf etti
00:36 Piyasaların merakla beklediği haber geldi Uluslararası kuruluş Türkiye’nin kredi notunu değiştirdi Piyasaların merakla beklediği haber geldi! Uluslararası kuruluş Türkiye'nin kredi notunu değiştirdi
23:54 Vakaya giden ambulansı böyle engelledi Pes dedirten olay anbean kamerada Vakaya giden ambulansı böyle engelledi! Pes dedirten olay anbean kamerada
23:23 Galatasaray, Osimhen’in bonservisi için masaya oturacak Galatasaray, Osimhen'in bonservisi için masaya oturacak
23:14 Netanyahu’yu köşeye sıkıştıracak gelişme Gizli bilgilerin sızdırılmasıyla ilgili tutuklamalar başladı Netanyahu'yu köşeye sıkıştıracak gelişme! Gizli bilgilerin sızdırılmasıyla ilgili tutuklamalar başladı
23:04 Fenerbahçe Beko, THY Euroleague’de Partizan’ı 89-72 yendi Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'de Partizan'ı 89-72 yendi
22:38 İsrail ile ticaret devam ediyor mu Ticaret Bakanı tarih vererek açıkladı İsrail ile ticaret devam ediyor mu? Ticaret Bakanı tarih vererek açıkladı
22:30 Real Madrid’de Arda Güler skandalı Real Madrid'de Arda Güler skandalı
22:05 Gaziantep FK, Göztepe’yi 2-1 mağlup etti Gaziantep FK, Göztepe'yi 2-1 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2024 18:10:56. #1.11#
SON DAKİKA: Hamas'tan Batı Şeria Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.