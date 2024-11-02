Hamas'tan Batı Şeria Uyarısı

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Hamas, İsrail hükümeti ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlileri zorla göç ettirmeye yönelik tehlikeli bir planı hayata geçirmeye çalıştığını belirtti.

Hamas yöneticilerinden Mahmud Merdavi, yaptığı yazılı açıklamada, "Aşırılık yanlısı işgal hükümeti ve yerleşimci çetelerin Batı Şeria'daki Filistin köylerinde insanları yerlerinden etmeye yönelik planlarının tehlikesi konusunda uyarıyoruz." ifadesini kullandı.

Merdavi, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin sistematik şekilde yerinden edilmesine karşı çıkılması ve bu köylerdeki insanların desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

Mesafir Yatta, Ürdün Vadisi, Nablus, Selfit, Ramallah ve diğer Batı Şeria kentlerinin köylerinde yaşananların, Batı Şeria'daki Filistin varlığını hedef alan tehlikeli bir plan olduğunu vurgulayan Merdavi, şunları kaydetti:

"İşgalci (İsrail), demografik gerçekliği değiştirmeyi ve yıllar önce uygulamaya başladığı ve binlerce dönüm yurttaşın topraklarına el koyduğu Batı Şeria'yı ilhak etme planını tamamlamayı amaçlıyor."

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

Bu yerlerde ikamet eden İsrailliler, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zorlaştırıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin Esirler Cemiyetinin açıklamasına göre, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 11 bin 500'ü geçti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 767 Filistinli hayatını kaybetti.