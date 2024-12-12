Hamas'tan BM Kararına Destek - Son Dakika
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Hamas'tan BM Kararına Destek

Hamas, BM'nin UNRWA'yı destekleyen kararını övgüyle karşıladı, İsrail'in saldırılarını kınadı.

12.12.2024 22:16
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Hamas, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) destek kararından övgüyle söz etti.

Hamas'tan yapılan açıklamada, " İsrail'in UNRWA'nın çalışmalarını tasfiye etmeyi; Filistin halkını ve milli davalarını kısıtlamayı amaçlayan hamleleri karşısında BM Genel Kurulu'nun, UNRWA'yı destekleyen kararının takdir edildiği" ifade edildi.

İsrail'in iki milyondan fazla insanı kasten aç bırakma suçu işleyerek, insani yardım girişini engelleyerek, sivilleri ve yardım sağlayan personeli hedef alarak Gazze'deki insani felaketi derinleştirmeye devam ettiği belirtildi.

İsrail ordusunun açtığı ateş ve top atışlarıyla hayatını kaybeden UNRWA çalışanlarının sayısının 203 olduğu aktarıldı.

Hamas, uluslararası topluma ve BM'ye bu kararı "İsrail'in insani yardım kuruluşlarına ve onların çalışanlarına yönelik ihlallerini durdurmaya yönelik pratik adımlarla güçlendirmesi" çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) desteğin yinelendiği ve İsrail'e uluslararası yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yapılan karar tasarısını kabul etmişti.

Filistin tarafından sunulan tasarı, 193 üyeli BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada 9 "hayır" ve 11 "çekimser" oyuna karşı 159 "evet" oyuyla kabul edilmişti.

Kararda, BM Genel Kurulu'nun UNRWA'nın Filistinli mülteciler için yürüttüğü tüm operasyonlarında, özellikle Ürdün, Lübnan, Suriye ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki görev alanlarında, tam desteğini yinelediği vurgulanmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas'tan BM Kararına Destek - Son Dakika

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