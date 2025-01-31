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Hamas'tan Esir Takası Açıklaması

Hamas, yarın 90 Filistinlinin serbest bırakılacağını duyurdu. 9'u müebbet hapis cezası almış.

31.01.2025 17:18
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Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında yarın 90 Filistinlinin serbest bırakılacağını duyurdu.

Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisinden yapılan açıklamada, yarın serbest bırakılacak Filistinli esirlerden 9'unun müebbet hapis cezasına çarptırılmış olduğu belirtildi.

Açıklamada, Filistinli 90 esirin 81'inin ise ağır hapis cezalarına çarptırılmış olduğu kaydedildi.

Hamas, yarın yapılacak 4. tur esir takasında serbest bırakacağı İsrailli sivil erkek esirlerin isimlerini Ofer Calderon (54), Keith Siegel (65) ve Yarden Bibas (35) olarak duyurmuştu.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

İsrail ile Hamas arasında varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılacak.

Esir takasının ilk 3 turunda toplam 400 Filistinli esir özgürlüğüne kavuşurken Gazze'deki 10 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas'tan Esir Takası Açıklaması - Son Dakika

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