Hamas'tan Gazze'ye Destek Gösterisi Çağrısı - Son Dakika
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Hamas'tan Gazze'ye Destek Gösterisi Çağrısı

Hamas, Batı Şeria'daki Filistinlileri Gazze'ye destek için gösteri yapmaya davet etti.

08.11.2024 16:54
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Hamas, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Filistinliler, Arap ve İslam dünyasına İsrail'in soykırım yaptığı Gazze Şeridi'ne destek için gösteri çağrısında bulundu.

Hamas yöneticilerinden Mahmud Merdavi, yaptığı yazılı açıklamada, "Batı Şeria'daki Filistinliler, Gazze'ye destek ve esirlerle dayanışma için hareketlerini yoğunlaştırmalı" ifadelerini kullandı.

Merdavi, açıklamasında "Filistin halkının yaşam hakkını ve özgürlüklerini savunmak için başta Arap ve İslam dünyası olmak üzere dünyanın özgür insanlarını tüm alanlara ve meydanlara çıkmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Gazze'de yaşananların "ispat edilmiş soykırım" olduğuna dikkati çeken Merdavi, İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere yönelik suçlarına tepki amacıyla "topyekun ayaklanma" çağrısı yaptı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 43 bin 469 Filistinli öldü, 102 bin 561 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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