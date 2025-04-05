Hamas'tan İsrail'e Cevap: Sağlık Çalışanlarının İnfazı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hamas'tan İsrail'e Cevap: Sağlık Çalışanlarının İnfazı

Hamas, Refah'taki saldırılarda 15 sağlık çalışanının infazını belgelerle ortaya koydu.

05.04.2025 20:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas, İsrail'in, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde düzenlediği ve 15 sağlık ve sivil savunma çalışanının ölümüne neden olan saldırıyla gerçek yüzünü gösterdiğini belirtti.

İsrail askerlerinin 15 sağlık ve sivil savunma çalışanını gömdüğü toplu mezarda cansız bedenine ulaşılan bir sağlık görevlisinin cep telefonundan alınan 6 dakika 42 saniyelik görüntünün ardından Hamas'tan açıklama yapıldı.

"Filistinli sağlık görevlisinin, Refah'ta ilk yardım ekibine yönelik infazı belgelemesi, İsrail'in gerçek yüzünü ortaya çıkardı ve onun yalan anlatılarını çürüttü." ifadesi kullanılan açıklamada, ilk yardım ve sivil savunma çalışanlarının insani görevlerini yaptıkları sırada "önceden planlı" bir şekilde infaz edildiği vurgulandı.

Açıklamada, "Bu şok edici görüntüler trajik bir sahne olmanın ötesinde, İsrail'in vahşiliğinin, uluslararası kanunları açıkça ihlal edişinin, hedef aldığı kişileri toplu mezarlara gömerek gerçekleri gizlemeye çalışmasının nihai belgesidir. İsrail'in faşist ve suçlu doğasını yansıtmakta ve insanlığa karşı işlediği suçlar siciline bir sayfa daha eklemektedir." ifadeleri kullanıldı.

Bu suçun, İsrail'in Gazze'de sivil savunma ve ilk yardım ekiplerine yönelik saldırıları ile sivillere karşı devam eden ihlallerinin bir uzantısı olduğu kaydedilen açıklamada, Birleşmiş Milletler, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve tüm vicdan sahiplerine, bu ve diğer suçları belgelemek ve uluslararası mahkemelere sevk etmek için acilen harekete geçme çağrısı yapıldı.

İsrail, sağlık çalışanlarının halka hizmet etmesine engel oluyor

Filistin Dışişleri Bakanlığından söz konusu görüntülere ilişkin yapılan açıklamada da "bu suçun, Filistin halkına karşı yürütülen soykırım ve zorla yerinden etme kapsamında gerçekleştiği" dile getirildi.

İsrail'in, sağlık ve insani yardım ekipleri ile gazetecilere yönelik her gün işlediği suçlarla onları Gazze halkına yardım etmekten alıkoymaya çalıştığı vurgulanan açıklamada, Tel Aviv yönetiminin bununla, Gazze'yi yaşanılmaz bir yer haline getirmeye çalıştığı aktarıldı.

Açıklamada, İsrail'in işlediği suçların ortaya çıkarılması ve hesap verme mekanizmasının hayata geçirilmesi için uluslararası platformlarda çalışmaların yoğun bir şekilde sürdürüldüğü belirtildi.

The New York Times gazetesi bugün, İsrail askerlerinin 15 sağlık ve sivil savunma çalışanını gömdüğü toplu mezarda cansız bedenine ulaşılan bir sağlık görevlisinin cep telefonundan alınan görüntüleri yayınlamıştı.

Filistin Kızılayı Derneği Sözcüsü Nebal Farsakh, basına verdiği röportajda, videoyu çeken sağlık görevlisinin cansız bedeninin toplu mezardan kafasına bir kurşun sıkılmış vaziyette çıkarıldığını söylemişti.

İsrail ordusunun Refah'ta sağlık ve sivil savunma çalışanlarını öldürmesi

Filistin Kızılay'ından 23 Mart'ta yapılan açıklamada, Refah'taki saldırıda yaralananları kurtarmak için bölgeye gönderilen 4 ambulansın ve içindeki ekiplerin, İsrail ordusu tarafından kuşatma altına alındığı ve bazı sağlık görevlilerinin saldırıda yaralandığı bildirilmişti.

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi de aynı gün Filistin Kızılayı bünyesindeki sağlık görevlilerini kurtarmak için yola çıkan ekipleriyle bağlantıyı kaybetmişti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada Refah'ta hedef alınan ve cansız bedenlerine ulaşılan kişilerden bazılarının ellerinin bağlı, başlarına ve göğüslerine ateş açılmış ve derin bir çukura gömülmüş vaziyette bulunduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Refah, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas'tan İsrail'e Cevap: Sağlık Çalışanlarının İnfazı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Papua Yeni Gine’de 6.9 büyüklüğünde deprem Papua Yeni Gine'de 6.9 büyüklüğünde deprem
Zelenskiy, Rusya ile müzakerenin koşulsuz ateşkesten sonra mümkün olabileceğini söyledi Zelenskiy, Rusya ile müzakerenin koşulsuz ateşkesten sonra mümkün olabileceğini söyledi
ABD’nin Yemen’deki Husilere yönelik saldırılarının maliyetini 1 milyar dolara yaklaştı ABD'nin Yemen'deki Husilere yönelik saldırılarının maliyetini 1 milyar dolara yaklaştı
Polisi görünce kaçıp, kendisini eve kilitledi: 3 gözaltı Polisi görünce kaçıp, kendisini eve kilitledi: 3 gözaltı
İstanbul’da yoğun sis nedeniyle boğaz trafiği askıya alındı İstanbul'da yoğun sis nedeniyle boğaz trafiği askıya alındı
Konya’da markette çıkan yangında 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Konya'da markette çıkan yangında 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Evde çıkan yangın 3 aylık bebek ve 4 yaşındaki kardeşini hayattan kopardı Evde çıkan yangın 3 aylık bebek ve 4 yaşındaki kardeşini hayattan kopardı
İstanbul yağışlı havanın etkisine girecek Kar uyarısı yapıldı İstanbul yağışlı havanın etkisine girecek! Kar uyarısı yapıldı
Okan Buruk’un burnunu sıkan Jose Mourinho’ya 3 maç ceza Okan Buruk'un burnunu sıkan Jose Mourinho'ya 3 maç ceza
Eski milletvekili ve oyuncu Berhan Şimşek, CHP Genel Başkanlığı’na aday oldu Eski milletvekili ve oyuncu Berhan Şimşek, CHP Genel Başkanlığı'na aday oldu
İsrail ordusunun sağlık çalışanlarını infaz ettiği görüntüler ortaya çıktı İsrail ordusunun sağlık çalışanlarını infaz ettiği görüntüler ortaya çıktı

19:18 İstanbul yağışlı havanın etkisine girecek Kar uyarısı yapıldı İstanbul yağışlı havanın etkisine girecek! Kar uyarısı yapıldı
19:08 Okan Buruk’un burnunu sıkan Jose Mourinho’ya 3 maç ceza Okan Buruk'un burnunu sıkan Jose Mourinho'ya 3 maç ceza
18:03 Eski milletvekili ve oyuncu Berhan Şimşek, CHP Genel Başkanlığı’na aday oldu Eski milletvekili ve oyuncu Berhan Şimşek, CHP Genel Başkanlığı'na aday oldu
17:08 İsrail ordusunun sağlık çalışanlarını infaz ettiği görüntüler ortaya çıktı İsrail ordusunun sağlık çalışanlarını infaz ettiği görüntüler ortaya çıktı
16:08 Bir kentimizi karıştıran olay Ayağı kırılan koynunu tedavi ettirmek için acile getirdi Bir kentimizi karıştıran olay! Ayağı kırılan koynunu tedavi ettirmek için acile getirdi
08:12 Elektrik fiyatlarında zamlı tarife başladı Elektrik fiyatlarında zamlı tarife başladı
08:04 Meteoroloji’den peş peşe uyarılar Kar geri geliyor Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Kar geri geliyor
04:07 Evde çıkan yangın 3 aylık bebek ve 4 yaşındaki kardeşini hayattan kopardı Evde çıkan yangın 3 aylık bebek ve 4 yaşındaki kardeşini hayattan kopardı
01:08 Konya’da markette çıkan yangında 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Konya'da markette çıkan yangında 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
00:29 İstanbul’da yoğun sis nedeniyle boğaz trafiği askıya alındı İstanbul'da yoğun sis nedeniyle boğaz trafiği askıya alındı
00:18 Polisi görünce kaçıp, kendisini eve kilitledi: 3 gözaltı Polisi görünce kaçıp, kendisini eve kilitledi: 3 gözaltı
00:16 ABD’nin Yemen’deki Husilere yönelik saldırılarının maliyetini 1 milyar dolara yaklaştı ABD'nin Yemen'deki Husilere yönelik saldırılarının maliyetini 1 milyar dolara yaklaştı
23:39 Zelenskiy, Rusya ile müzakerenin koşulsuz ateşkesten sonra mümkün olabileceğini söyledi Zelenskiy, Rusya ile müzakerenin koşulsuz ateşkesten sonra mümkün olabileceğini söyledi
23:29 Papua Yeni Gine’de 6.9 büyüklüğünde deprem Papua Yeni Gine'de 6.9 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2025 20:46:02. #7.12#
SON DAKİKA: Hamas'tan İsrail'e Cevap: Sağlık Çalışanlarının İnfazı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement