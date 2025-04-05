Hamas'tan İsrail'e Cevap: Sağlık Çalışanlarının İnfazı

Hamas, İsrail'in, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde düzenlediği ve 15 sağlık ve sivil savunma çalışanının ölümüne neden olan saldırıyla gerçek yüzünü gösterdiğini belirtti.

İsrail askerlerinin 15 sağlık ve sivil savunma çalışanını gömdüğü toplu mezarda cansız bedenine ulaşılan bir sağlık görevlisinin cep telefonundan alınan 6 dakika 42 saniyelik görüntünün ardından Hamas'tan açıklama yapıldı.

"Filistinli sağlık görevlisinin, Refah'ta ilk yardım ekibine yönelik infazı belgelemesi, İsrail'in gerçek yüzünü ortaya çıkardı ve onun yalan anlatılarını çürüttü." ifadesi kullanılan açıklamada, ilk yardım ve sivil savunma çalışanlarının insani görevlerini yaptıkları sırada "önceden planlı" bir şekilde infaz edildiği vurgulandı.

Açıklamada, "Bu şok edici görüntüler trajik bir sahne olmanın ötesinde, İsrail'in vahşiliğinin, uluslararası kanunları açıkça ihlal edişinin, hedef aldığı kişileri toplu mezarlara gömerek gerçekleri gizlemeye çalışmasının nihai belgesidir. İsrail'in faşist ve suçlu doğasını yansıtmakta ve insanlığa karşı işlediği suçlar siciline bir sayfa daha eklemektedir." ifadeleri kullanıldı.

Bu suçun, İsrail'in Gazze'de sivil savunma ve ilk yardım ekiplerine yönelik saldırıları ile sivillere karşı devam eden ihlallerinin bir uzantısı olduğu kaydedilen açıklamada, Birleşmiş Milletler, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve tüm vicdan sahiplerine, bu ve diğer suçları belgelemek ve uluslararası mahkemelere sevk etmek için acilen harekete geçme çağrısı yapıldı.

İsrail, sağlık çalışanlarının halka hizmet etmesine engel oluyor

Filistin Dışişleri Bakanlığından söz konusu görüntülere ilişkin yapılan açıklamada da "bu suçun, Filistin halkına karşı yürütülen soykırım ve zorla yerinden etme kapsamında gerçekleştiği" dile getirildi.

İsrail'in, sağlık ve insani yardım ekipleri ile gazetecilere yönelik her gün işlediği suçlarla onları Gazze halkına yardım etmekten alıkoymaya çalıştığı vurgulanan açıklamada, Tel Aviv yönetiminin bununla, Gazze'yi yaşanılmaz bir yer haline getirmeye çalıştığı aktarıldı.

Açıklamada, İsrail'in işlediği suçların ortaya çıkarılması ve hesap verme mekanizmasının hayata geçirilmesi için uluslararası platformlarda çalışmaların yoğun bir şekilde sürdürüldüğü belirtildi.

The New York Times gazetesi bugün, İsrail askerlerinin 15 sağlık ve sivil savunma çalışanını gömdüğü toplu mezarda cansız bedenine ulaşılan bir sağlık görevlisinin cep telefonundan alınan görüntüleri yayınlamıştı.

Filistin Kızılayı Derneği Sözcüsü Nebal Farsakh, basına verdiği röportajda, videoyu çeken sağlık görevlisinin cansız bedeninin toplu mezardan kafasına bir kurşun sıkılmış vaziyette çıkarıldığını söylemişti.

İsrail ordusunun Refah'ta sağlık ve sivil savunma çalışanlarını öldürmesi

Filistin Kızılay'ından 23 Mart'ta yapılan açıklamada, Refah'taki saldırıda yaralananları kurtarmak için bölgeye gönderilen 4 ambulansın ve içindeki ekiplerin, İsrail ordusu tarafından kuşatma altına alındığı ve bazı sağlık görevlilerinin saldırıda yaralandığı bildirilmişti.

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi de aynı gün Filistin Kızılayı bünyesindeki sağlık görevlilerini kurtarmak için yola çıkan ekipleriyle bağlantıyı kaybetmişti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada Refah'ta hedef alınan ve cansız bedenlerine ulaşılan kişilerden bazılarının ellerinin bağlı, başlarına ve göğüslerine ateş açılmış ve derin bir çukura gömülmüş vaziyette bulunduğu belirtilmişti.