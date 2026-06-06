Hamas'tan İsrail'e Katliam İddiası - Son Dakika
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Hamas'tan İsrail'e Katliam İddiası

06.06.2026 19:26
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Hamas, İsrail'in Gazze'deki çadıra saldırısını katliam olarak nitelendirip ateşkesi tehdit etti.

Hamas, İsrail ordusunun Gazze kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadıra düzenlediği saldırıyı "katliam" olarak nitelendirerek, bunun Gazze Şeridi'ndeki ateşkes sürecini hedef alan bir adım olduğunu belirtti.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze kentinin batısındaki Rimal Mahallesi'nde yerinden edilmiş kişilerin kaldığı çadıra düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.

Kasım, saldırının aralarında çocuklar ve kadınların da bulunduğu sivilleri hedef aldığını belirterek, "Gazze kentindeki çadır katliamı, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes sürecini sabote etmeyi amaçlayan suç niteliğinde bir tırmanıştır." ifadelerini kullandı.

İsrail'in, ateşkes anlaşmasına rağmen sivillere yönelik saldırılarını sürdürdüğünü vurgulayan Kasım, söz konusu saldırının Kahire'de ateşkes anlaşmasının uygulanmasına ilişkin görüşmelerin başladığı bir dönemde gerçekleştiğine dikkati çekti.

Kasım, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ateşkes anlaşmasını zayıflatmayı ve arabulucuların yürüttüğü çabaları boşa çıkarmayı amaçladığını belirterek, arabulucu ve garantör ülkeleri İsrail'in ihlallerine karşı daha net tutum almaya çağırdı.

Hamas, bugün Kahire'de arabulucular ve Filistinli gruplarla, ateşkes anlaşmasının birinci aşamasının tamamlanması ve ikinci aşamaya geçişin ele alınacağı görüşmelere başladığını duyurmuştu.

İsrail ordusunun, Gazze kentinde yerinden edilenlerin çadırlarını hedef alan saldırısında 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 10 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Filistinli kaynaklara göre, Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılar, açtığı ateş ve gerçekleştirdiği saldırılarda 951 Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 984 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas'tan İsrail'e Katliam İddiası - Son Dakika

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