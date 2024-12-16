Hamas'tan İsrail'e Kınama - Son Dakika
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Hamas'tan İsrail'e Kınama

Hamas, İsrail'in okul saldırısını soykırım ve katliam olarak nitelendirerek kınadı.

16.12.2024 18:17
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Hamas, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Ahmed Abdülaziz Okulunu hedef almasını kınayarak saldırıyı katliam ve soykırım olarak niteledi.

Hamas'tan saldırıya dair yazılı açıklama yapıldı.

İsrail'in Han Yunus'taki Ahmed Abdülaziz Okuluna saldırısının kınandığı açıklamada, bu saldırı Filistin halkına karşı devam eden soykırım kapsamında savaş suçu olarak nitelendi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Siyonist İsrail'in Ahmed Abdülaziz Okuluna sığınan yerinden edilmiş Filistinlilere karşı gerçekleştirdiği korkunç katliam, çoğu çocuk, kadın ve yaşlı olmak üzere 20'den fazla kişinin şehadetiyle sonuçlandı.

Gazze halkına karşı uygulanan vahşi soykırım, okulların ve sığınma merkezlerinin sistematik olarak hedef alınması siyonist oluşumun, sonuçlarından endişe etmeden işlediği iğrenç ve barbarca suçlarının devamıdır."

Açıklamada, İsrail'in savunmasız Filistin halkına karşı yürüttüğü "katliam ve soykırımdan" ABD yönetiminin doğrudan sorumlu olduğu vurgulandı.

İsrail ordusunun dün akşam Han Yunus'ta bir okulu bombalaması sonucu çoğu kadın ve çocuk yaklaşık 20 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 55 bin 28 Filistinli öldü, 106 bin 962 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, İsrail, Güncel, Dünya, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas'tan İsrail'e Kınama - Son Dakika

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