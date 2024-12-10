Hamas'tan İsrail'e Pusu: 4 Tank Vuruldu

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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde İsrail ordusuna ait 4 tank ve bir buldozerin hedef alındığını belirtti.

Kassam Tugayları, konuya ilişkin yaklaşık 3 dakikalık video görüntü yayımladı.

Videoya göre, Refah kentinin doğusundaki Cenine mahallesinde yer alan çatışma cephesinde pusuya düşürülen İsrail ordusuna ait askeri mekanizmalar hedef alındı.

İsrail ordusuna ait Merkava tipi olduğu belirtilen 3 tank, 6 Aralık'ta Yasin 105 füzeleriyle vuruldu.

Aynı bölgede, 28 Kasım'da gerçekleştirilen pusuda ise askeri buldozer ile Merkava tipi tank Yassin 105 füzesiyle hedef alındı.

Hedeflerin vurulmasının ardından askeri araçların yanmaya başladığı görüldü.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 786 Filistinli öldü, 106 bin 188 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.