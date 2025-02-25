Hamas'tan İsrail'e Şart: 600 Mahkumun Serbest Bırakılması

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GAZZE, 25 Şubat (Xinhua) -- Hamas, İsrail'in anlaşmaya varıldığı üzere 600'den fazla Filistinli mahkumu serbest bırakmasının, Gazze'deki ateşkesi sağlamlaştırmayı amaçlayan görüşmelerin devamı için bir ön koşul olduğunu duyurdu.

Hamas'ın üst düzey yetkililerinden Basem Naim pazartesi günü yaptığı basın açıklamasında, İsrail ile gelecekte yapılacak görüşmelerin ancak üzerinde anlaşmaya varıldığı şekilde İsrail'in 600'den fazla Filistinli mahkumu serbest bırakma şartını yerine getirmesi halinde başlayabileceğini söyledi.

Naim, Mısır, Katar ve ABD'den oluşan arabulucuların, İsrail'in Filistinli mahkumların serbest bırakılmasını da içeren anlaşma şartlarına uymasını sağlamaları gerektiğini vurguladı.