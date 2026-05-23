Hamas'tan İsrail'e Savaş Suçu Suçlaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hamas'tan İsrail'e Savaş Suçu Suçlaması

23.05.2026 18:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas, İsrail'in Gazze'deki polis noktalarına saldırısını sistematik bir savaş suçu olarak nitelendirdi.

Hamas, İsrail'in Gazze kentinin kuzeyinde Filistin polisine ait bir noktayı hedef aldığı saldırının "kaos oluşturmayı amaçlayan sistematik bir planın parçası ve savaş suçu" olduğunu belirtti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde polis merkezleri ile emniyet unsurlarını hedef almaya devam ederek bölgede kaos ortamı oluşturmayı amaçladığı vurgulandı.

Açıklamada, toplum güvenliğini sağlamakla görevli polislere yönelik saldırıların "sistematik" olduğu vurgulanarak, bunun "soykırımın ve Gazze'nin toplumsal yapısını çökertme girişimlerinin devamı" niteliği taşıdığı aktarıldı.

İsrail'in saldırılarla Filistin halkı ve direniş gruplarını teslim almada başarısız olduğu vurgulanan açıklamada, bu saldırıların güvenlik boşluğu oluşturarak insani krizi derinleştirmeyi amaçladığı ifade edildi.

Açıklamada, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının garantörü olan ülkelere çağrıda bulunularak, İsrail'in ihlallerinin durdurulması ve sivil polis teşkilatının görevini sürdürebilmesi için destek verilmesi istendi.

Hastane kaynakları, İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA), Gazze kentinin batısındaki "17 Kavşağı" yakınında bulunan bir polis noktasını iki füzeyle hedef aldığı saldırıda 5 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını belirtmişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İstanbul, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas'tan İsrail'e Savaş Suçu Suçlaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunan taraftarlardan Alperen Şengün’e provokasyon Yunan taraftarlardan Alperen Şengün'e provokasyon
Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabına “CHP Genel Başkanı“ unvanını yazdı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabına "CHP Genel Başkanı" unvanını yazdı
Gülistan Doku dosyasında yeni gelişme: Firari Umut Altaş’ın yakalanması için süreç hızlandı Gülistan Doku dosyasında yeni gelişme: Firari Umut Altaş'ın yakalanması için süreç hızlandı
YSK, CHP’nin “mutlak butlan“ itirazını reddetti YSK, CHP'nin "mutlak butlan" itirazını reddetti
Fenerbahçe Beko Olympiakos’a farklı kaybetti Fenerbahçe Beko Olympiakos'a farklı kaybetti
TAG Otoyolu’nda feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı TAG Otoyolu’nda feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

18:13
Gözyaşlarına boğuldu Kenan Yıldız’ın ardından milli takımda bir şok sakatlık daha
Gözyaşlarına boğuldu! Kenan Yıldız'ın ardından milli takımda bir şok sakatlık daha
17:35
Dursun Özbek yeniden Galatasaray Başkanı
Dursun Özbek yeniden Galatasaray Başkanı
16:29
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı
16:28
Dorukhan Büyükışık’ın ölümünde tutuklu sayısı 23’e yükseldi Aralarında dönemin ilçe emniyet müdürü de var
Dorukhan Büyükışık'ın ölümünde tutuklu sayısı 23'e yükseldi! Aralarında dönemin ilçe emniyet müdürü de var
15:35
Kocaeli MHP İl Başkan Yardımcısı Geylani Yenigün, ortağı tarafından vurularak öldürüldü
Kocaeli MHP İl Başkan Yardımcısı Geylani Yenigün, ortağı tarafından vurularak öldürüldü
15:33
Özgür Özel’in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim
Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 18:33:57. #7.13#
SON DAKİKA: Hamas'tan İsrail'e Savaş Suçu Suçlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.