Hamas'tan İsrail'e Savaş Suçu Suçlaması

Hamas, İsrail'in Gazze kentinin kuzeyinde Filistin polisine ait bir noktayı hedef aldığı saldırının "kaos oluşturmayı amaçlayan sistematik bir planın parçası ve savaş suçu" olduğunu belirtti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde polis merkezleri ile emniyet unsurlarını hedef almaya devam ederek bölgede kaos ortamı oluşturmayı amaçladığı vurgulandı.

Açıklamada, toplum güvenliğini sağlamakla görevli polislere yönelik saldırıların "sistematik" olduğu vurgulanarak, bunun "soykırımın ve Gazze'nin toplumsal yapısını çökertme girişimlerinin devamı" niteliği taşıdığı aktarıldı.

İsrail'in saldırılarla Filistin halkı ve direniş gruplarını teslim almada başarısız olduğu vurgulanan açıklamada, bu saldırıların güvenlik boşluğu oluşturarak insani krizi derinleştirmeyi amaçladığı ifade edildi.

Açıklamada, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının garantörü olan ülkelere çağrıda bulunularak, İsrail'in ihlallerinin durdurulması ve sivil polis teşkilatının görevini sürdürebilmesi için destek verilmesi istendi.

Hastane kaynakları, İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA), Gazze kentinin batısındaki "17 Kavşağı" yakınında bulunan bir polis noktasını iki füzeyle hedef aldığı saldırıda 5 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını belirtmişti.