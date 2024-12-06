Hamas'tan İsrail'e Tepki: Filistin Devletine Darbe - Son Dakika
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Hamas'tan İsrail'e Tepki: Filistin Devletine Darbe

Hamas, İsrail'in Batı Şeria'da 24 bin dönümlük araziye el koyma kararının Filistin devletini hedef aldığını açıkladı.

06.12.2024 13:47
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Hamas, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da 24 bin dönümlük alana el koyma kararının, Filistin devletinin kurulmasını engelleme yönündeki planlarını doğruladığını belirtti.

Hamas, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in duyurduğu, Batı Şeria'daki bazı yasa dışı yerleşim yerlerinin genişletilmesi amacıyla 24 bin dönümlük araziye el konulduğu yönündeki karara tepki gösterdi.

"Smotrich, ilan ettiği kararla Filistin devletinin kurulmasını engellemek için faşist hükümetlerinin Batı Şeria'yı tümüyle ele geçirme planını uygulayacağını ortaya koyuyor." ifadesi kullanılan açıklamada, söz konusu kararın ayrıca İsrail'in Filistin halkının haklarını inkar politikalarını da gözler önüne serdiği kaydedildi.

Batı Şeria'daki Filistin kentleri ve beldelerine yönelik artan saldırılarla birlikte tehlikeli siyasi kararların alındığına vurgu yapılan açıklamada, İsrail'in saldırı ve Filistin topraklarına el koyma kararlarının direnişi daha da artıracağı belirtildi.

Filistin halkının dik duruşuyla İsrail'in ilhak ve tehcir planlarını boşa çıkaracağına işaret edilen açıklamada, Filistin'in tüm grup ve güçleriyle işgale karşı durmaya devam edeceği vurgulandı.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'da 24 bin dönümlük araziye el konulduğunu ve buradaki bazı yerleşim yerlerinin genişletilmesi amacıyla bunların "devlet arazisi olarak ilhak edildiğini" duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor.

Uluslararası hukuka göre, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da sık sık köylere ve beldelere saldırıyor ve işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 805 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hamas'tan İsrail'e Tepki: Filistin Devletine Darbe - Son Dakika

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