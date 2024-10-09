Hamas'tan İsrail'e Tepki: Hastaneleri Tahliye Tehdidi Suçtur - Son Dakika
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Hamas'tan İsrail'e Tepki: Hastaneleri Tahliye Tehdidi Suçtur

Hamas, İsrail'in Gazze'deki hastanelerin tahliyesine yönelik uyarısını suç teşebbüsü olarak değerlendirdi.

09.10.2024 00:47
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Hamas Hareketi, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki 3 hastanenin tahliye edilmesi yönündeki uyarısını, "sürgün planını uygulamaya yönelik suç teşebbüsü" olarak nitelendirdi.

Hamas'tan yapılan açıklamada, şunlar belirtildi:

"İsrail ordusunun Kemal Advan, Endonezya ve El Avde hastanelerinin tahliye edilmesi yönündeki tehditleri ve uyarıları, (İsrail) hükümetin gerçekleştirmeye çalıştığı sürgün planlarını uygulamaya yönelik suç girişimidir. Hastanelere yönelik bu terör tehdidi ve hastanelerin bombalama, saldırı ve doğrudan hedef alma baskısı altında tahliye edilmesi, aralarında kadınlar, yaşlılar ve çocukların bulunduğu binlerce hasta ve yaralı için bir ölüm hükmüdür."

Hamas, "Birleşmiş Milletler ve tüm uluslararası kurumları bu suçu durdurmak için derhal harekete geçmeye, tıbbi merkezleri ve hastaneleri korumak için önlemler almaya, ayrıca bu merkezlere yakıt, ekipman ve tıbbi malzeme temin edilmesi için çalışmaya" çağırdı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan, Endonezya ve El Avde hastanelerinin boşaltılmasını talep ettiğini, İsrail ordusunun Şifa Hastanesi'nde olduğu gibi bu hastanelerin tahliye edilmemesi durumunda "öldürme, yıkım ve tutuklama" tehditleri savurduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, İsrail, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas'tan İsrail'e Tepki: Hastaneleri Tahliye Tehdidi Suçtur - Son Dakika

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