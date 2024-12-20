Hamas’tan İsrail’in Cami Saldırısına Tepki

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Hamas, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da bir camiye saldırarak ateşe vermelerini kınadı.

Hamas yöneticilerinden Abdulhakim Hanini, yaptığı yazılı açıklamada, İsraillilerin Batı Şeria'nın Selfit kentine bağlı Marda köyündeki camiye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Marda'daki Birru'l Valideyn Camisi'nin ateşe verilmesini kutsallara karşı tehlikeli bir saldırı olarak nitelendiren Hanini, İsraillilerin kutsal mekanlara yönelik saldırılarının daha fazla toplumsal tepkiye yol açacağını kaydetti.

"Yahudi yerleşimcilerin camilere ve İslami kutsallara karşı attığı ırkçı ve kışkırtıcı adımların son bulması için güçlü bir duruş sergilenmelidir." ifadelerini kullanan Hanini, Hamas'ın kutsallara yönelik suçlara sessiz kalmayacağını vurguladı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Selfit kentine bağlı Marda köyündeki Birru'l Valideyn Camisi'ni ateşe vermişti. İsrailliler ayrıca cami duvarlarına "Araplara ölüm" şeklinde ırkçı sloganlar yazmış ve Davud Yıldızı çizmişlerdi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 822 Filistinli hayatını kaybetti.