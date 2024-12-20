Hamas’tan İsrail’in Cami Saldırısına Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hamas’tan İsrail’in Cami Saldırısına Tepki

Hamas, Batı Şeria'daki cami saldırısını kınayarak, kutsal mekanlara yönelik tehlikeleri vurguladı.

20.12.2024 21:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da bir camiye saldırarak ateşe vermelerini kınadı.

Hamas yöneticilerinden Abdulhakim Hanini, yaptığı yazılı açıklamada, İsraillilerin Batı Şeria'nın Selfit kentine bağlı Marda köyündeki camiye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Marda'daki Birru'l Valideyn Camisi'nin ateşe verilmesini kutsallara karşı tehlikeli bir saldırı olarak nitelendiren Hanini, İsraillilerin kutsal mekanlara yönelik saldırılarının daha fazla toplumsal tepkiye yol açacağını kaydetti.

"Yahudi yerleşimcilerin camilere ve İslami kutsallara karşı attığı ırkçı ve kışkırtıcı adımların son bulması için güçlü bir duruş sergilenmelidir." ifadelerini kullanan Hanini, Hamas'ın kutsallara yönelik suçlara sessiz kalmayacağını vurguladı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Selfit kentine bağlı Marda köyündeki Birru'l Valideyn Camisi'ni ateşe vermişti. İsrailliler ayrıca cami duvarlarına "Araplara ölüm" şeklinde ırkçı sloganlar yazmış ve Davud Yıldızı çizmişlerdi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 822 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Dış Politika, Batı Şeria, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Cami, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas’tan İsrail’in Cami Saldırısına Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:39 Fenerbahçe maçı sonrasında stadın koridorları “Arda Turan“ sesleriyle inledi Fenerbahçe maçı sonrasında stadın koridorları "Arda Turan" sesleriyle inledi
23:19 Bahçeli’den dikkat çeken İmralı açıklaması: Hayırlı bir başlangıç olur Bahçeli'den dikkat çeken İmralı açıklaması: Hayırlı bir başlangıç olur
23:14 Almanya’da pazar yerini kana bulayan saldırgan böyle yakalandı Almanya'da pazar yerini kana bulayan saldırgan böyle yakalandı
22:35 Almanya’da Noel pazarına saldırı Çok sayıda ölü ve yaralı var Almanya'da Noel pazarına saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
21:09 TSK’ya yönelik ifadeleri ile tepki çeken Özlem Gürses gözaltına alındı TSK'ya yönelik ifadeleri ile tepki çeken Özlem Gürses gözaltına alındı
09:26 Motorine bu gece yarısı zam geliyor Motorine bu gece yarısı zam geliyor
09:25 Asgari ücrette teklif sırası TİSK’te Asgari ücrette teklif sırası TİSK'te
09:20 Bakan Güler: Suriyeli mültecilerin dönüşü için 2 aşamalı bir plan öngörülüyor Bakan Güler: Suriyeli mültecilerin dönüşü için 2 aşamalı bir plan öngörülüyor
09:10 Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi
09:04 RAMS Başakşehir Avrupa’ya veda etti RAMS Başakşehir Avrupa'ya veda etti
08:45 Putin “4 bin İranlı savaşçıyı Tahran’a götürdük“ dedi, Devrim Muhafızları’ndan yalanlama geldi Putin "4 bin İranlı savaşçıyı Tahran'a götürdük" dedi, Devrim Muhafızları'ndan yalanlama geldi
08:37 Kırklareli’nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var Kırklareli'nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var
08:30 Esad’ın Son Günlerine Dair İddialar: Sadece İki Kişiyle Kaçmış Esad'ın Son Günlerine Dair İddialar: Sadece İki Kişiyle Kaçmış
08:27 Ali Koç ve Aziz Yıldırım’dan gece yarısı sürpriz buluşma Ali Koç ve Aziz Yıldırım'dan gece yarısı sürpriz buluşma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2024 01:31:58. #1.11#
SON DAKİKA: Hamas’tan İsrail’in Cami Saldırısına Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.