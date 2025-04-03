Hamas'tan Küresel Öfke Cuması Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hamas'tan Küresel Öfke Cuması Çağrısı

Hamas\'tan Küresel Öfke Cuması Çağrısı

Hamas, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara karşı küresel gösteriler düzenlenmesini istedi.

03.04.2025 23:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas, Gazze'yi desteklemek ve İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği katliamlara dur demek için yarın küresel "öfke cuması" adıyla gösteriler düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Hamas, İsrail'in bugün Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği ve 90'ı aşkın kişinin hayatını kaybettiği saldırıların ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in, ABD'nin desteği ve sağladığı korumayla Gazze'de işlediği suçların uluslararası hukuka göre "soykırım suçları" kapsamına girdiği ifade edildi.

İslam alemi ile dünyadaki hür insanlara seslenilen açıklamada, Gazze'ye destek olmak ve İsrail'in suçlarını ifşa etmek için gösteri, yürüyüş ve oturma eylemlerinin artırılması istendi.

"Cuma günü, Gazze'ye yönelik ABD destekli Siyonist katliamlarının reddedildiği küresel bir öfke günü olsun." ifadesi kullanılan açıklamada, İsrail büyükelçiliklerinin kuşatılması ve küresel baskının sürdürülmesi çağrısı yapıldı.

İsrail Gazze kentinde 2 okulu hedef almıştı

İsrail'in Gazze kentinin doğusunda yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Dar El-Erkam Okulu'nu hedef aldığı hava saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu 31 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Gazze kentindeki Fehd es-Sabah Okulu da ilk saldırının ardından İsrail uçakları tarafından hedef alınmış, saldırıda ilk belirlemelere göre 3 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

Son ölenlerle birlikte İsrail ordusunun sabah saatlerinden itibaren Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısı 95'e çıktı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas'tan Küresel Öfke Cuması Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes onu konuşuyor Mourinho’nun Okan Buruk’a hareketi dünya basınında Herkes onu konuşuyor! Mourinho'nun Okan Buruk'a hareketi dünya basınında
Kaza yerinde güvenlik önlemi alan polise kamyonet çarptı Kaza yerinde güvenlik önlemi alan polise kamyonet çarptı
Altın fiyatları uçuşa geçti Altın fiyatları uçuşa geçti
Jose Mourinho gönderilecek iddiası: Kadro dışı veya hoca değişikliği bekliyorum Jose Mourinho gönderilecek iddiası: Kadro dışı veya hoca değişikliği bekliyorum
Hafzanur Sancaktutan’dan dudak uçuklatan dev anlaşma Hafzanur Sancaktutan'dan dudak uçuklatan dev anlaşma
Icardi’den derbi sonrası olay paylaşımlar Icardi'den derbi sonrası olay paylaşımlar
Para piyasaları tepetaklak Milyarlarca dolarlık kayıp Para piyasaları tepetaklak! Milyarlarca dolarlık kayıp
İngiltere’de Türk berber dükkanlarına kara para operasyonu İngiltere'de Türk berber dükkanlarına kara para operasyonu
İlk ziyaret Türkeş’in mezarına MHP lideri Bahçeli, bugün mesaisine başlıyor İlk ziyaret Türkeş'in mezarına! MHP lideri Bahçeli, bugün mesaisine başlıyor
Tavuk dönerden zehirlenenlerin sayısı 648’e çıktı Tavuk dönerden zehirlenenlerin sayısı 648'e çıktı
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi iç çekişmelere sevk etmemek için aday olmayacağım Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi iç çekişmelere sevk etmemek için aday olmayacağım

00:04 İlk ziyaret Türkeş’in mezarına MHP lideri Bahçeli, bugün mesaisine başlıyor İlk ziyaret Türkeş'in mezarına! MHP lideri Bahçeli, bugün mesaisine başlıyor
22:33 Tavuk dönerden zehirlenenlerin sayısı 648’e çıktı Tavuk dönerden zehirlenenlerin sayısı 648'e çıktı
21:32 Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi iç çekişmelere sevk etmemek için aday olmayacağım Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi iç çekişmelere sevk etmemek için aday olmayacağım
20:26 Trump’ın gümrük vergileri ABD’ye pahalıya patladı Borsadaki 1 günlük kayıp öyle böyle değil Trump'ın gümrük vergileri ABD'ye pahalıya patladı! Borsadaki 1 günlük kayıp öyle böyle değil!
19:14 İlk “boykot“ anketinde Özgür Özel’e soğuk duş Çıkan sonuçlar dikkat çekici İlk "boykot" anketinde Özgür Özel'e soğuk duş! Çıkan sonuçlar dikkat çekici
09:21 Öğrencisi ile ilişkiye giren kadın öğretmen tutuklandı Öğrencisi ile ilişkiye giren kadın öğretmen tutuklandı
09:18 Dünyaca ünlü market zinciri online mağazasını kapatıyor Dünyaca ünlü market zinciri online mağazasını kapatıyor
09:13 İngiltere’de Türk berber dükkanlarına kara para operasyonu İngiltere'de Türk berber dükkanlarına kara para operasyonu
09:08 Para piyasaları tepetaklak Milyarlarca dolarlık kayıp Para piyasaları tepetaklak! Milyarlarca dolarlık kayıp
09:04 Icardi’den derbi sonrası olay paylaşımlar Icardi'den derbi sonrası olay paylaşımlar
08:32 Hafzanur Sancaktutan’dan dudak uçuklatan dev anlaşma Hafzanur Sancaktutan'dan dudak uçuklatan dev anlaşma
08:29 Jose Mourinho gönderilecek iddiası: Kadro dışı veya hoca değişikliği bekliyorum Jose Mourinho gönderilecek iddiası: Kadro dışı veya hoca değişikliği bekliyorum
08:26 Altın fiyatları uçuşa geçti Altın fiyatları uçuşa geçti
08:26 Kaza yerinde güvenlik önlemi alan polise kamyonet çarptı Kaza yerinde güvenlik önlemi alan polise kamyonet çarptı
08:21 Herkes onu konuşuyor Mourinho’nun Okan Buruk’a hareketi dünya basınında Herkes onu konuşuyor! Mourinho'nun Okan Buruk'a hareketi dünya basınında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2025 00:19:49. #7.12#
SON DAKİKA: Hamas'tan Küresel Öfke Cuması Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement