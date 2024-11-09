Hamas'tan Zirve Çağrısı

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Hamas, 11 Kasım'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılması planlanan Arap-İslam Zirvesi'ne katılacak ülkelere " İsrail'in sistematik şekilde Yahudileştirme politikası yürüttüğü işgal altındaki Doğu Kudüs'e karşı görev ve sorumluluklarını yerine getirmeleri" çağrısında bulundu.

Hamas Siyasi Büro üyesi Harun Nasıreddin, yaptığı yazılı açıklamada, İslam ülkelerinin, İsrail'in işgalini ve kutsal bölgelere karşı saldırılarını durdurmak için uluslararası camiaya baskı yapma imkanına sahip olduğunu belirtti.

Nasıreddin "İslam ülkelerinin, aşırılık yanlısı (İsrail) işgal hükümeti tarafından kitlesel bir Yahudileştirme kampanyasına maruz kalan Doğu Kudüs'e karşı dini ve siyasi sorumluluklarını üstlenmesinin zamanı gelmiştir." ifadesini kullandı.

Nasıreddin ayrıca daha önceki zirvelerde, Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın korunması için alınan kararların uygulanması gerektiğini ifade etti.

Suudi Arabistan, 30 Ekim'de, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarına ve Lübnan'a yönelik saldırılarını ve yaşanan son gelişmeleri görüşmek üzere 11 Kasım 2024'te Riyad'da Arap-İslam Zirvesi düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu.