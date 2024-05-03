Hamas, Türkiye'nin İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahil olma kararını destekliyor - Son Dakika
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Hamas, Türkiye'nin İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahil olma kararını destekliyor

Hamas, Türkiye\'nin İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahil olma kararını destekliyor

Hamas, Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına müdahil olma kararının Filistin halkı için son derece önemli olduğunu belirtti. Türkiye'nin İsrail ile ticareti kesme ve Güney Afrika'nın UAD'de İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına müdahil olma kararları da açıklamada yer aldı. Açıklamada, Türkiye'nin aldığı kararların Filistin halkı için büyük bir öneme sahip olduğu vurgulandı.

03.05.2024 12:46
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Hamas, Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahil olma kararının Filistin halkı için son derece önemli olduğunu ifade etti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin İsrail ile ticareti kesme ve Güney Afrika'nın UAD'de İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına müdahil olma kararlarına yer verildi.

Açıklamada, Türkiye'nin aldığı kararların "korkunç bir soykırıma maruz kalan Filistin halkı için" son derece önemli olduğu belirtildi.

Ticaret Bakanlığı, devlet düzeyinde alınan tedbirlerin ikinci aşamasına geçildiğini, İsrail'le ilgili ihracat ve ithalat işlemlerinin tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulduğunu duyurmuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 1 Mayıs'ta Türkiye'nin İsrail aleyhinde UAD'de açılan soykırım davasına müdahil olma kararını açıklamıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685'i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 596 Filistinli öldürüldü, 77 bin 816 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hamas, Türkiye'nin İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahil olma kararını destekliyor - Son Dakika

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