Hamas ve El Fetih'ten Gazze için ortak komite anlaşması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hamas ve El Fetih'ten Gazze için ortak komite anlaşması

Hamas ve El Fetih\'ten Gazze için ortak komite anlaşması

Hamas ve El Fetih, Gazze Şeridi'ni yönetecek ortak bir komite kurulması üzerinde anlaştı.

03.12.2024 18:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas ile El Fetih örgütleri, Gazze Savaşı'nın ardından Gazze Şeridi'nin yönetimek üzere oluşturulacak komite üzerinde anlaştı. İsrail ise El Fetih'i Gazze'de istemiyor.Gazze Şeridi'ni yöneten Hamas ile Batı Şeria'da iktidarı elinde bulunduran El Fetih, savaşın ardından Gazze Şeridi'ni yönetecek ortak bir komite kurulması konusunda anlaşmaya vardı. AFP haber ajansına ulaşan ve nihai olarak Filistin lideri Mahmud Abbas tarafından onaylanması gereken plan, söz konusu komitenin 10 ila 15 arası bağımsız kişiden oluşmasını öngörüyor.

İlgili planla, oluşturulacak komitenin Ramallah'taki Filistin Özerk Yönetimi ile istişare halinde, insani yardım, eğitim, sağlık, ekonomi ve yeniden yapılanma konularında kararlar alması tasarlanıyor. Ayrıca Gazze Şeridi'nin güneyinde, Mısır'a açılan sınır kapısının Gazze tarafındaki kontrolünü de yine bu komitenin üstlenmesi öngörülüyor. Refah sınır kapısı, Gazze Şeridi'nin İsrail dışında başka bir ülkeye açılan tek sınır kapısı olma özelliğine sahip.

Mısır'ın arabuluculuğunda Kahire'de bir araya gelen tarafların anlaşmasının ardından El Fetih delegasyonunun Salı günü Ramallah'a dönerek planı Abbas'ın onayına sunması bekleniyor.

Bugüne dek birbirine düşman olan, İslamcı çizgideki Hamas ile seküler bir ideolojiye sahip El Fetih arasında, 2007 yılında Gazze Şeridi'nin kontrolü için kısa ancak şiddetli bir savaş yaşanmış ve bunun ardından bölge tamamen Hamas'ın egemenliğine girmişti. El Fetih ise Batı Şeria'da hüküm sürüyor.

İsrail El Fetih'i Gazze'de istemiyor

Bir yılı aşkın süredir Hamas'a karşı savaşan ve başlıca hedefini Hamas'ı yok etmek olarak belirleyen İsrail ise, savaş sonrası dönemde Filistin Özerk Yönetimi'nin Gazze Şeridi'nde herhangi bir rol oynamasına karşı çıkıyor.

7 Ekim 2023'te Hamas'ın İsrail topraklarına saldırısı ile başlayan ve bugüne dek devam eden savaşta on binlerce kişi hayatını kaybetti. İsrail kaynakları 7 Ekim saldırısında bin 208 İsraillinin öldürüldüğünü belirtirken Hamas'a bağlı Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde, 14 aydır süregelen savaşta 44 bin 400'den fazla insanın hayatını kaybettiğini duyurdu.

AFP/ ET,EC

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?

Kaynak: Deutsche Welle

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Dış Politika, Güvenlik, Politika, Ekonomi, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas ve El Fetih'ten Gazze için ortak komite anlaşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:20 Güney Kore’de parlamento sıkıyönetim kararını iptal etti Güney Kore'de parlamento sıkıyönetim kararını iptal etti
18:30 Güney Kore Devlet Başkanı onları işaret etmişti: Muhalif lider, polislerin kapattığı meclise duvarlardan atlayarak girdi Güney Kore Devlet Başkanı onları işaret etmişti: Muhalif lider, polislerin kapattığı meclise duvarlardan atlayarak girdi
18:11 Güney Kore’de darbenin ayak sesleri Tanklar sokaklara indi, meclis abluka altında Güney Kore'de darbenin ayak sesleri! Tanklar sokaklara indi, meclis abluka altında
17:43 ABD savaş uçakları Suriye semalarında: Terörist hedeflere kalkan oldular ABD savaş uçakları Suriye semalarında: Terörist hedeflere kalkan oldular
16:58 Güney Kore’de sıkıyönetim ilan edildi Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edildi
01:10 Kiracı, Çıkarılmak İstendiği Evi Yaktı Kiracı, Çıkarılmak İstendiği Evi Yaktı
00:57 İstanbul’da Özel Halk Otobüsleri kontak kapattı İstanbul'da Özel Halk Otobüsleri kontak kapattı
00:47 İsrail, Han Yunus’ta Tahliye Uyarısı Yaptı İsrail, Han Yunus'ta Tahliye Uyarısı Yaptı
00:31 19 ülkeye yeni büyükelçi 19 ülkeye yeni büyükelçi
00:29 ABD’den Ukrayna’ya 725 Milyon Dolarlık Ek Silah ve Teçhizat Desteği ABD'den Ukrayna'ya 725 Milyon Dolarlık Ek Silah ve Teçhizat Desteği
23:53 Hasan Arat’tan Beşiktaş’ta kıyameti kopartacak hamle Hasan Arat'tan Beşiktaş'ta kıyameti kopartacak hamle
23:46 AB: Rusya’nın Suriye’deki hava saldırılarını kınıyoruz AB: Rusya'nın Suriye'deki hava saldırılarını kınıyoruz
23:43 Selçuk İnan’dan Fenerbahçeli taraftarlara bomba tepki Selçuk İnan'dan Fenerbahçeli taraftarlara bomba tepki
23:36 Kayalıklarda yoga yapan Rus oyuncuyu dalgalar yuttu Kayalıklarda yoga yapan Rus oyuncuyu dalgalar yuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2024 20:01:11. #1.12#
SON DAKİKA: Hamas ve El Fetih'ten Gazze için ortak komite anlaşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.