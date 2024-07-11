Hamas ve İsrail Arasında Görüşmelerde İlerleme Kaydedildi - Son Dakika
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Hamas ve İsrail Arasında Görüşmelerde İlerleme Kaydedildi

Hamas ve İsrail arasında Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen görüşmelerde ilerleme kaydedildiği bildirildi. Mossad Direktörü David Barnea'nın Tel Aviv'e dönmesinin ardından hükümetin bu akşam toplanacağı belirtildi. İsrail ordusu ise Gazze'nin kuzeyindeki saldırıları yoğunlaştırıyor.

11.07.2024 13:01
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Hamas ve İsrail arasında Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen görüşmelerde "ilerleme kaydedildiği", Mossad Direktörü David Barnea'nın Tel Aviv'e döndüğü ve hükümetin değerlendirme için bu akşam toplanacağı bildirildi.

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, Katar'da salı gününden itibaren devam eden dolaylı müzakerelere katılan Mossad Direktörü David Barnea'nın liderlik ettiği İsrail heyeti bu sabah saatlerinde Tel Aviv'e döndü.

İsrail'de hükümetin ve daraltılmış güvenlik kabinesinin müzakereleri değerlendirmek için bu akşam toplanacağı aktarıldı.

Maariv gazetesi de siyasi kaynaklara dayandırdığı haberinde detay vermeksizin Doha'daki görüşmelerde "Hamas ve İsrail arasındaki ihtilaflı konularda ilerleme kaydedildiğini aktardı.

Katar'da dolaylı görüşmelere katılan Barnea ve beraberindeki heyet, dün Doha'da CIA Direktörü William Burns, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ve Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile dörtlü görüşme yapmıştı.

İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki saldırılarını yoğunlaştırıyor

Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşması için Hamas ve Tel Aviv arasında dolaylı müzakereler devam ederken, İsrail ordusunun saldırıları, güneyde Refah'ın yanı sıra kuzeydeki bölgelerde de yoğunlaşıyor.

Gazze kenti başta olmak üzere Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki saldırılarını yoğunlaştıran İsrail ordusu, defalarca yerinden edilen Filistinlileri tekrar göçe zorluyor.

İsrail ordusu, yakın zamanda yerinden ettiği Filistinlilerin sığındığı 4 okula saldırı düzenledi. Bu saldırılarda kadın ve çocukların da aralarında olduğu en az 50 Filistinli hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralandı.

Hamas, İsrail ordusunun şiddetlenen saldırıları üzerine Başbakan Netanyahu'yu suçlayarak saldırıların görüşmeleri "sıfır noktasına getirdiği" uyarısını arabuluculara iletmişti.

Anlaşmaya ilişkin ümitler arttı ancak Netanyahu'nun tutumu belirsiz

Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes müzakerelerinde geçen hafta ümitler artmıştı. Hamas heyeti geçen hafta masadaki ateşkes taslağına yanıtını arabuluculara ilettiğini duyurmuştu.

İsrail güvenlik otoriteleri Hamas ile anlaşmaya "ilk defa bu kadar yaklaşıldığını", Mossad kaynakları "karşılıklı esir takası anlaşması için altın bir fırsat bulunduğunu" belirtmişti.

Netanyahu, 7 Temmuz'da taraflar arasında ateşkes ve esir takası müzakerelerinde en ihtilaflı konu kabul edilen "İsrail'in Gazze'ye yeniden saldırabilme hakkında" ısrarcı olacağını açıklamıştı.

Herhangi bir ateşkes anlaşmasının Gazze'deki Hamas savaşçılarının "kuzeye dönmesini" engellenmesi gerektiğini aktaran Netanyahu, İsrail'in savaşın hedeflerine bağlı olduğunu yinelemişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 295 Filistinli öldü, 88 bin 241 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hamas ve İsrail Arasında Görüşmelerde İlerleme Kaydedildi - Son Dakika

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