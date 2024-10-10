Han Kang 2024 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Kazandı - Son Dakika
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Han Kang 2024 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Kazandı

Güney Koreli yazar Han Kang, şiirsel düzyazısıyla 2024 Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görüldü.

10.10.2024 15:49
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2024 Nobel Edebiyat Ödülü'nü "şiirsel düzyazısı nedeniyle" Güney Koreli roman yazarı Han Kang kazandı.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında, 2024 Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülen isim açıklandı.

Açıklamaya göre, "tarihsel travmalarla yüzleşen ve insan yaşamının kırılganlığını ortaya koyan yoğun şiirsel düzyazısı" nedeniyle Güney Koreli roman yazarı Han Kang, bu ödüle layık görüldü.

2024 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi olan Han'ın diğer eserleri arasında ise The Vegetarian, The White Book, Human Acts ve Greek Lessons gibi dünyaca bilinen romanları yer alıyor.

Han Kang kimdir?

Han Kang, 1970'te Gwangju'da doğdu. 10 yaşından itibaren ise ailesinin taşındığı başkent Seul'un Suyuri bölgesinde büyüdü. Güney Kore'nin en iyi üniversitelerinden biri olarak bilinen Yonsei Üniversitesi'nde Kore Dili ve Edebiyatı okuyan Han, ilk edebi çıkışını 1993'te "Edebiyat ve Toplum" dergisinde yayımladığı beş şiirle yaptı.

Han, "Kırmızı Çapa" ile "1994 Seul Shinmun Bahar Edebiyat Yarışması'nı" kazanarak romancılık kariyerine başladı. "Yeosu" isimli ilk kısa öykü derlemesini 1995 yılında yayımlayan Han, Kore Sanat Konseyi'nin desteğiyle 1998'de 3 ay boyunca Iowa Üniversitesi Uluslararası Yazarlık Programı'na katıldı.

Yayınları arasında kısa öykü ve şiir derlemeleri bulunan Han çok sayıda ulusal ve uluslararası edebiyat ödülüne layık görüldü.

Yazar, çalışmalarında "ataerkillik, şiddet, keder ve insanlık" temalarını çeşitli şekillerde irdeledi.

Han, 2007'de kaleme aldığı "The Vegetarian" romanıyla 2016'da Uluslararası Man Booker Ödülü'nün sahibi oldu.

Yazar, İtalya, İspanya ve Fransa'da da çeşitli edebiyat ödüllerine layık görülürken, 2019'da Norveç'te "Geleceğin Kütüphanesi" projesi için 5. yazar olarak seçildi. Bu kapsamda yazarın "Dear Son, My Beloved" isimli romanı 2114'te yayınlanması planlanan tarihe kadar Oslo'daki Deichman Kütüphanesi'nde tutulacak.

Yazarın, Vejetaryen ve Çocuk Geliyor isimli romanları, Türkçe'ye de çevrildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Han Kang 2024 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Kazandı - Son Dakika

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