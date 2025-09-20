7 aylık bebek annesinin kucağında İsrail kurşunuyla can verdi - Son Dakika
7 aylık bebek annesinin kucağında İsrail kurşunuyla can verdi

20.09.2025 20:25
İsrail ordusu, "güvenli bölge" ilan ettiği Han Yunus'un Mevasi bölgesine saldırı düzenledi. Saldırıda annesinin kucağındayken karnından vurulan 7 aylık bebek hayatını kaybetti. Dedesi, "Filistinliler sadece barış içinde yaşamaya çalışırken takatlerinin çok üzerinde bir soykırıma maruz kalıyor. İsrail, bütün kırmızı çizgileri aştı" dedi.

İsrail ordusu, daha önce defalarca "güvenli ve insani" bölge ilan ettiği Han Yunus'un Mevasi bölgesinde saldırılarına devam ediyor. Mevasi'ye düzenlenen saldırıların son kurbanı henüz 7 aylık Cude el-Attar oldu.

ANNESİNİN KUCAĞINDA VURULDU

Anne Aye el-Attar, oğlunun kucağında olduğu sırada karnından vurulduğunu söyledi. Filistinli bebeğin dayısı Sair Ebu Cerez de karnından vurulan Cude'yi hemen hastaneye kaldırdıklarını ancak doktorların yeğenini kurtaramadığını dile getirdi.

HER AN ÖLÜM TEHLİKESİYLE YAŞAM

Ebu Cerez, Mevasi sakinlerinin, sürekli bombardımanlarla, insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen saldırılar ya da askeri araçlardan açılan rastgele ateşle her an ölüm tehlikesi altında yaşadığını söyledi.

"İSRAİL BÜTÜN KIRMIZI ÇİZGİLERİ AŞTI"

Filistinli bebeğin dedesi Musa el-Attar ise Filistin halkının gerek Gazze Şeridi'nde gerekse Batı Şeria'da etnik temizliğe maruz kaldığını ifade etti.

Dede Musa el-Attar, "Filistinliler sadece barış içinde yaşamaya çalışırken takatlerinin çok üzerinde bir soykırıma maruz kalıyor. İsrail, bütün kırmızı çizgileri aştı." dedi.

Arap Birliği toplantılarından da savaşın durdurulması yönünde bir sonuç çıkmadığına işaret eden Musa el-Attar, "Biz sonuç görmek istiyoruz. Sürekli savaş gören, öldürülen, hedef alınan bir halkız. Bu böyle devam edemez." diye konuştu.

Kaynak: AA

