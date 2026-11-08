Han Zheng, Tiflis\'te Kavelaşvili ile Kuşak ve Yol işbirliğini görüştü

TİFLİS, 8 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ile bir araya geldi.

Han cuma günkü görüşmede, ikili ilişkilerin Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Kavelaşvili tarafından haziran ayında kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükseltildiğini hatırlatarak, bu adımın ikili ilişkilerin gelişiminde yeni bir sayfa açtığını ve çeşitli alanlardaki işbirliğine yeni bir ivme kazandırdığını söyledi.

Han, Gürcistan ile iletişim ve koordinasyonu güçlendirmeye, iki lider tarafından varılan önemli mutabakatları ortaklaşa hayata geçirmeye ve Çin-Gürcistan ilişkilerini geliştirmeye hazır olduklarını ifade etti. İkili ilişkileri pekiştirip ilerletmenin iki halkın temel çıkarlarına ve ortak beklentilerine hizmet ettiğini belirten Han, iki ülkenin birbirlerinin temel çıkarlarını ilgilendiren konularda karşılıklı desteğini kararlılıkla sürdürmesi gerektiğini vurguladı.

Han, Gürcistan'ın Xi Jinping tarafından önerilen dört küresel inisiyatife verdiği desteği takdirle karşıladıklarını belirterek, Gürcistan ile birlikte çalışarak bu inisiyatifleri hayata geçirmeye ve Birleşmiş Milletler'i merkezine alan uluslararası sistem ile uluslararası hukuka dayalı uluslararası düzeni ortaklaşa savunmaya hazır olduklarını söyledi.

İki tarafın kalkınma stratejileri arasındaki uyumu güçlendirmesi gerektiğine dikkat çeken Han, çeşitli alanlarda karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini teşvik etmek için yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğinin rehber alınmasının, halklar arası ve kültürel etkileşimlerin artırılmasının ve iki halk arasındaki bağların istikrarlı şekilde güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Kavelaşvili ise Han'dan, Xi Jinping'e içten selamlarını ve en iyi dileklerini iletmesini istedi.

Köklü tarihlere sahip kadim medeniyetler olan Gürcistan ve Çin'in birbirine saygı ve güven duyduğunu, işbirliği bağlarının giderek güçlendiğini ve halklar arasındaki etkileşimlerin her geçen gün arttığını belirten Kavelaşvili, ülkesinin Çin ile yürüttüğü işbirliğinden büyük gurur duyduğunu söyledi.

Gürcistan'ın Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne katılan ilk ülkelerden biri olduğunu hatırlatan Kavelaşvili, her iki ülkeye daha fazla fayda sağlamak, iki halkın refahını daha da artırmak ve Gürcistan-Çin kapsamlı stratejik ortaklığını sürekli geliştirmek için Çin ile ulaştırma bağlantıları, altyapı geliştirme, ticaret, ekonomi, turizm, spor, eğitim gibi alanlardaki işbirliğini derinleştirmeye hazır olduklarını belirtti.