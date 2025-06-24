Hançer'den İran'a Katar Tepkisi

Irak'taki Siyade (Egemenlik) Partisi lideri Hamis Hançer, İran'ın Katar topraklarına saldırısını kınayarak, Arap topraklarının askeri hesaplaşmalar için hedef alınmasının uluslararası hukuka ve teamüllere aykırı olduğunu belirtti.

Sünni lider Hançer, İran'ın Katar'daki ABD üslerine yönelik saldırısına ilişkin X medya hesabından bir açıklama yaptı.

"İran'ın Katar topraklarına gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullanan Hançer, bunun Katar'ın egemenliğine yönelik açık bir ihlal ve tüm Körfez bölgesinin güvenliğine ciddi bir tehdit olduğunu belirtti.

Arap ülkelerinin topraklarının askeri hesaplaşmalar için hedef alınmasının uluslararası hukuka ve teamüllere aykırı olduğunu kaydeden Hançer, bu tür girişimlerin hiçbir meşru zemine dayanmadığını ifade etti.

Hançer, şunları kaydetti:

" Lübnan, Suriye, Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistin kentleri ile İran şehirleri de eş zamanlı olarak İsrail saldırılarına maruz kaldı. Bu durumun İsrail'in şiddet ve saldırganlık politikalarının bir göstergesi olduğu açık, ancak buna karşılık bir Arap ülkesinin güvenliğinin tehdit altına alınması asla kabul edilemeyecek."

Uluslararası topluma acil sorumluluk alma çağrısı yapan Hançer, İsrail'in Arap ve İslam ülkelerine yönelik suçlarının durdurulması ve krizlerin çözümünde diplomatik yolların tek geçerli seçenek olması gerektiğini vurguladı.