Handala Gemisi Gazze'ye Yola Çıkıyor - Son Dakika
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Handala Gemisi Gazze'ye Yola Çıkıyor

06.07.2025 23:26
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Özgürlük Filosu, Handala gemisiyle 13 Temmuz'da Gazze'ye insani yardım götürecek.

Daha önce Madleen gemisiyle Gazze'ye yardım götürmeye çalışan Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition) adlı sivil toplum kuruluşu, Handala gemisinin, 13 Temmuz'da İsrail'in Gazze'ye yönelik "ölümcül ablukasını" kırıp Filistinlilere insani yardım götürmek amacıyla İtalya'dan yola çıkacağını duyurdu.

Özgürlük Filosu Koalisyonunun Telegram hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Handala adlı sivil geminin, İsrail'in Gazze'ye yönelik "ölümcül ablukasını kırarak" Filistinlilere insani yardım götürmek üzere 13 Temmuz'da İtalya'nın Siracusa kentinden yola çıkacağı belirtildi.

Gazze'nin bombalanmasına ve insanların aç bırakılmasına karşı sessiz kalınmayacağı vurgulanan açıklamada, Handala'dan önce insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Madleen adlı gemiye İsrail'in saldırdığı ve 12 gönüllüyü alıkoyduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, Gazze'de olanlar sürerken insani yardım götürme amacından vazgeçilmeyeceği ifade edilerek Handala'da sağlık personeli, avukatlar, aktivistler ve gazeteciler gibi sivil gönüllülerden oluşan ekibin bulunacağı kaydedildi.

Handala isminin, "adaletsizliğe sırtını dönmüş, çıplak ayaklı mülteci bir çocuğu" tasvir eden Filistinli bir çizgi film karakterinden esinlenildiği kaydedildi.

İsrail, Madleen gemisine müdahale etmişti

"Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition)" adlı sivil toplum kuruluşunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik gemi, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine 9 Haziran'ın ilk saatlerinde müdahale etmiş ve gemideki 12 gönüllüyü alıkoymuştu.

Gönüllüler İsrail'e getirilmiş, 4'ü, 10 Haziran sabahı ülkeden sınır dışı edilmişti.

Özgürlük Filosu Koalisyonu, 16 Haziran'da İsrail'in alıkoyduğu diğer tüm insan hakları savunucularının serbest bırakıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Sivil Toplum, Orta Doğu, 3-sayfa, Madleen, İtalya, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Handala Gemisi Gazze'ye Yola Çıkıyor - Son Dakika

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