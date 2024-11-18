Hangzhou-Taşkent Uçuşları Başladı

Güncel

HANGZHOU, 18 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'yu Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e bağlayan ilk doğrudan yolcu uçuş rotası pazar günü başlatıldı.

Hangzhou Xiaoshan Uluslararası Havalimanı yetkililerine göre Özbekistan Havayolları tarafından işletilen seferler her pazar gidiş-dönüş olarak gerçekleştirilecek. Gidiş seferinde Taşkent'ten saat 12.40'ta kalkacak uçak, saat 22.00'de Hangzhou'ya ulaşacak.

Dönüş uçağı ise Hangzhou'dan saat 23.30'da kalkacak ve ertesi gün saat 04.10'da Taşkent'e inecek.

Bu yeni rotayla birlikte Hangzhou Xiaoshan Uluslararası Havalimanı, artık dört kıtada 21 ülkeyi kapsayan 36 gidiş uçuşuna ev sahipliği yapacak.

Özbekistan Havayolları 2024 yılının başından bu yana Sapporo, Viyentiyan, Ho Chi Minh, Chiang Mai ve Melbourne gibi kentlere yönelik 10 uluslararası yolcu rotasını açtı ya da yeniden başlattı.