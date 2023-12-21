Hankendi, 30 yıl sonra Azerbaycan futboluna ev sahipliği yaptıAzerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: "Karabağ\'ın Azerbaycan olduğunu kanıtladık"

- Hankendi, 30 yıl sonra Azerbaycan futboluna ev sahipliği yaptı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: " Karabağ'ın Azerbaycan olduğunu kanıtladık"

BAKÜ - Ermenistan işgalinden kurtarılan Hankendi, 30 yıl sonra Azerbaycan futboluna ev sahipliği yaparken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Dört yıl önce bu stadyumda bazı kişiler, Karabağ Ermenistan'dır demişti. Onlara Karabağ'ın Azerbaycan olduğunu kanıtladık" dedi.

Azerbaycan Kupası'nın çeyrek final karşılaşması 30 yıl sonra Hankendi Stadyumu'nda yapıldı. Karabağ ile Merkez Ordu Spor Kulübü arasındaki mücadelenin başlama vuruşunu Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yaptı.

"Futbol maçını Hankendi'de yapmanın büyük anlamı var"

Karşılaşmadan önce yaptığı konuşmada Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan topraklarda ilk kez futbol maçı yapıldığını belirterek, "Bu vesileyle tüm Azerbaycan halkını yürekten kutluyorum. Bugün şehitlerimizin çocukları ve aile bireyleri yanımızdadır. Bu futbol maçını Hankendi'de yapmanın büyük anlamı var. Hankendi, Azerbaycan'ın kadim toprağıdır" dedi.

Kentin temelinin Karabağ Hanı tarafından atıldığını belirten Aliyev, "Ardından Azerbaycanlı mimarlar ve inşaatçılar tarafından büyük bir şehir haline getirilmiştir" şeklinde konuştu.

Aliyev, "Ne yazık ki 30 yıldır bölücüler bu şehirde yuva kurmuşlardı. Bu şehir bölücülüğün simgesi haline geldi. 30 yıldır topraklarımızı işgal eden Ermenistan, bu işgali sonsuza kadar koruyacağını sanıyordu. Azerbaycan Ordusu, buranın bizim tarihi, kadim topraklarımız olduğunu onlara ve tüm dünyaya kanıtladı. Bu toprakların sahibi biziz, Azerbaycan halkıdır. Buraya geri dönmemiz gerekiyordu ve geldik" ifadelerini kullandı.

"Karabağ'ın tamamında Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor"

Hankendi'nin 3 ay önce işgalden kurtarıldığını vurgulayan Aliyev, "Bir günlük terörle mücadele operasyonu sonucunda Azerbaycan devlet egemenliğini tam olarak güvence altına aldı, bugün Karabağ bölgesinin tamamında Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor. Bu büyük bir tarihi olaydır ve bu tarih kalplerimizde sonsuza kadar yaşayacaktır" diye konuştu.

Azerbaycan halkının ve dünya Azerbaycanlılarının zaferle sonsuza kadar gurur duyacağını kaydeden Aliyev, "Bu toprakların sahipleri olan bizler, Hankendi şehrini, Hocalı'yı ve işgalden kurtarılan diğer toprakları yeniden inşa ediyor, kapsamlı inşaat ve iyileştirme çalışmaları yürütüyoruz" dedi.

Stadyumun sadece 2 ay içinde neredeyse yeniden inşa edildiğini ve yenilendiğini aktaran Aliyev, "Bölücülük sembolizmini anlatan tüm yazılar çoktan tarihin çöplüğüne atılmıştır. Bugün diğer tüm şehirler gibi Ağdam şehri de yeniden inşa ediliyor. Ayrıca birkaç ay sonra Ağdam kentindeki "İmaret" stadyumunun yeniden inşasına başlanacak" şeklinde konuştu.

"Azerbaycan bayrağı bu topraklarda sonsuza kadar dalgalanacaktır"

Maçın sonucunu olursa olsun kazananın Azerbaycan halkı ve Azerbaycan devleti olduğunu ifade eden Aliyev, "Bugünkü maçta Karabağ ile Merkez Ordu Spor Kulübü arasında oynanan karşılaşmanın büyük bir sembolik anlamı var. Karabağ-Ordu-Millet birliği zaferimizin ana kaynağıdır" ifadelerini kullandı.

Aliyev, 4 yıl önce bu stadyumda bazı kişilerin 'Karabağ Ermenistan'dır' dediğini hatırlatarak, "Onlara Karabağ'ın Azerbaycan olduğunu kanıtladık. İşgal altındaki toprakların çoğu 3 yıl önce İkinci Karabağ Savaşı sonucunda işgalcilerden kurtarıldı. Karabağ'ın tacı olan Şuşa şehrinde Azerbaycan bayrağı göndere çekildi. Üç ay önce, 19-20 Eylül'de Hankendi, Hocalı, Askeran, Hocavend, Ağdere bölgeleri işgalcilerden kurtarıldı. 15 Ekim'de bu şehirlerin tamamında Azerbaycan bayrağını dalgalandırdım. 8 Kasım'da Hankendi'nin merkez meydanında Zafer geçit töreni düzenlendi" ifadelerini kullandı.

Bugün harika bir spor bayramını birlikte kutladıklarını vurgulayan Aliyev, "Bundan sonra Azerbaycan bayrağı bu topraklarda sonsuza kadar dalgalanacaktır. Biz Azerbaycanlılar sonsuza kadar burada yaşayacağız. Yaşasın Karabağ. Yaşasın şanlı ordumuz. Karabağ Azerbaycan" dedi.

Karabağ ile MOİK arasında oynanan karşılaşma Karabağ'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.