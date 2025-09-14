Ermeni asıllı saldırgan, işgalden kurtarılan Hankendi\'yi az daha kana bulayacaktı

Ermenistan işgalinden kurtarılan Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Hankendi şehrinde Ermeni asıllı bir şüphelinin silahlı saldırı girişiminin engellendiği bildirildi.

KENTİ KANA BULAYACAKTI

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Hankendi sakini Ermeni asıllı Karen Avanesyan'ın, önceden ormanlık alanda gizlediği Kalaşnikov marka otomatik silahı, dolu 4 şarjörü ve 5 el bombasını alarak şehirde düzenlenen bir etkinliğe yaklaşmaya çalıştığı kaydedildi.

POLİSE 3 EL BOMBASI ATTI, SİLAHLA ATEŞ AÇTI

Açıklamada, polis ekipleri tarafından durdurulmak istenen Avanesyan'ın 3 el bombası atıp silahla ateş açarak güvenlik güçlerine direndiği belirtildi.

YARALI VAZİYETTE GÖZALTINA ALINDI

Saldırganın polislerin açtığı ateş sonucu yaralandığı ve gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, olayda bir polis memurunun da yaralandığı ifade edildi. Açıklamada, konuyla ilgili Başsavcılık ve Devlet Güvenlik Servisi tarafından soruşturma başlatıldığı bilgisi verildi.