Hapis ve siyasi yasak talebiyle yargılanan Talat Yalaz'ın davası 3 Aralık'a ertelendi - Son Dakika
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Hapis ve siyasi yasak talebiyle yargılanan Talat Yalaz'ın davası 3 Aralık'a ertelendi

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Yeni Parti Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, CHP İl Başkanlığı dönemindeki basın açıklaması nedeniyle 'halkı kanunlara uymamaya tahrik' suçundan yargılanmaya başladı. Mahkeme duruşmayı 3 Aralık'a ertelerken iddianamede 6 aydan 2 yıla hapis ve siyasi yasak talep ediliyor.

Yeni Parti Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, CHP İl Başkanlığı görevini yürüttüğü dönemde yaptığı basın açıklamasındaki ifadeleri nedeniyle "halkı kanunlara uymamaya tahrik" suçundan hakkında açılan dava kapsamında yargılanmaya başladı.

Eskişehir 5. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada Yalaz'ın avukatı Yeni Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Tevfik Yıldırım hazır bulundu. Şehir dışında olduğu belirtilen Talat Yalaz ise duruşmada yer almadı.

Avukat Yıldırım, soruşturma kapsamında tanık dinlenilmesi talebinde bulundu.

Mahkeme, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 3 Aralık'a erteledi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Talat Yalaz'ın, 20 Temmuz 2024'te Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin düzenlediği basın açıklamasında kullandığı, "Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi tarihi bir direnişe hazır olsunlar. 'İki tane ağaç kesildi' diye nasıl sokakları gümbür gümbür titrettiysek, eğer can dostlarımıza dokunulursa aynı şekilde mücadele edeceğiz." ifadeleri üzerine başlatılan soruşturmanın tamamlanmasıyla iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede, Yalaz hakkında "halkı kanunlara uymamaya tahrik" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ve "siyasi yasak" talep edilmişti.

Kaynak: AA
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