Hapisten Çıktı, Camide Temizlik Yapıyor

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Gerçek zenginliği camide buldu

Hapisten çıktı camiye hizmet etme dileği gerçek oldu

Geçmişte her gün destelerce paraya sahip olan adam hapisten çıkınca kendini camiye hizmete adadı

Cami ve müştemilatının temizliğini yapan, tuvaleti kullananlardan aldığı parayla geçiren 65 yaşındaki Alaattin Acur:

"Daha önce her gün 5-6 deste para geliyordu, ama sabah çay çorba içmeye para yoktu"

"50 senedir gurbetteydim, yoruldum"

"'Allah'ım çıkınca senin evine bekçi, hizmetçi olacağım' diye dua ettim Allah da kabul etti"

ESKİŞEHİR - İşlediği suçlardan dolayı ömrünü büyük bölümü hapishanede geçen 65 yaşındaki Alaattin Acur, tahliye olduğunda bir camiye hizmet etme dileği gerçek oldu. Eskişehir'deki camideki tuvaletlerden kazandığı bozukluklarla geçimini sağlayan Acur, "Pis yollardaydım, her gün 5-6 deste para geliyordu, ama sabah çay çorba içmeye para yoktu" dedi.

Geçmişte işlediği suçtan dolayı yıllarca hapiste yatan 65 yaşındaki Alaattin Acur, içerdeyken "Çıktığımda Allah'ın evi olan camiye bekçi, hizmetçi olacağım" sözünü yerine getirdi. Acur özgürlüğüne kavuştuktan sonra Eskişehir'de bulunan Yalaman Camii'nde temizlik işlerine başladı. Geçmişte günlük 6 deste paranın elinden geçtiğini söyleyen Acur, tövbe ettikten sonra burada cemaat dışında tuvaleti kullananlardan aldığı bozukluklar ile geçiniyor. Gençliğinde gece kazandığı haram paranın sabaha kalmadığını ve bir çorba dahi içemediğini belirten Acur, şimdi ise kazandığı paranın bereketli olduğuna değindi.

50 yıldır gurbette

Annesi öldükten sonra üvey abileriyle geçinemeyen ve 15 yaşında Erzurum'daki evinden kaçan Acur, 50 yıldır gurbette olmanın hüznünü yaşıyor. Temizlediği caminin bir bölümünde kalan Alaattin Acur'dan, esnaf ve cami cemaati de memnun.

"Allah'ın evini temizliyorum, Allah'ın evinde de yatıyorum"

Konuyla alakalı konuşan 65 yaşındaki Alaattin Acur, "Allah'ın evini temizliyorum, Allah'ın evinde de yatıyorum. Pis yollardaydım, ömrüm cezaevinde geçti. Burada yatıyorum, buraları temizleyip duruyorum. Maaş falan yok, sadece tuvaletten kazancım var. Cemaat de lavaboya girmiyor, 25-30 müşterim var, Allah bin bereket versin. Oraya sebil koydum, vatandaş geliyor içiyor. 'Allah razı olsun' diyor, ben de mutlu oluyorum. Memleketin çakalı bitmiyor. 15 yaşındaydım, evden kaçtım. Üvey abilerimin dedikleri bana ters geldi, annem öldü. Gurbete gittim. 1974 yılında gitmiştim, sene 2024 oldu. 50 senedir gurbetteydim, yoruldum" dedi.

"6 deste para geliyordu ama sabah çay çorba içmeye para yoktu"

Hapisten çıktıktan sonra Allah'a bir camide çalışacağı konusunda dua eden Alaattin Acur'un bu dileği gerçekleşti. İllegal işlere tövbe eden Acur, "En son, 'Allah'ım çıkınca senin evine bekçi, hizmetçi olacağım' dedim. Allah da kabul etti. Buraları siliyorum, süpürüyorum, temizliyorum ve burada da yatıyorum. Tövbe ettim. Sonu yok, her gün 5-6 deste para geliyordu ama sabah çay çorba içmeye para yoktu. Hiç olmazsa burada cebim para gördü. Ben inkar etmem, aşımı, ekmeğimi yiyorum, komşular yemek getiriyor. Burada yiyorum, içiyorum, yatıyorum. Bu hayata lanet olsun dedim, böyle yaptım. Şu an mutluyum. Perşembe günü yukarıdaki dershaneyi, kadınların orayı ve aşağıyı makineyle temizliyorum. Geleli 7 buçuk ay oldu, lavabolara pislikten girilmiyordu. Peçete koyuyorum, kireç sökücü, çamaşır suyu ve sıvı sabun alıyorum" ifadelerini kullandı.