Harbin Buz ve Kar Dünyası Kapandı

Güncel

HARBİN 26 Şubat (Xinhua) -- 26. Harbin Buz ve Kar Dünyası, sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte çarşamba günü resmen kapandı.

Tema parkı, 21 Aralık 2024'te kapılarını ziyaretçilere açmıştı.

Şehrin ikonik simgesi Harbin Buz ve Kar Dünyası, geçen yıl 800.000 metrekare olan alanını bu yıl 1 milyon metrekareye çıkardı. Bu parkın, 26 yıllık tarihindeki en büyük alan oldu. Tema parkının yapımında 300.000 metreküp buz ve kar kullanıldı.

Harbin Buz ve Kar Dünyası, bu yıl milyonlarca ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.